Els municipis de la comarca donen la benvinguda al Nadal amb música i teatre

Amb la prudència i mesures que requerix l’actual situació sanitària per la pandèmia, els municipis saforencs han programat moltes activitats culturals per a este cap de setmana amb les quals donen la benvinguda al Nadal.

En Alfauir s’inaugura a les 17 hores de hui dissabte a l’Auditori Municipal l’exposició «Sols Espart», colecció etnológica de Federic Artés (el Blanco). Estarà oberta fins el 8 de gener.

Almoines organitza un taller de circ hui dissabte a les 18 hores i demà el Cor de l’Alumnat de Llenguatge Musical i Conjunt Instrumental de la Banda l’Almoina recorrerà el poble cantant nadales.

Este dissabte a Bellreguard la companyia de dansa Julia Irango tanca la programació de «A l’Era... 2021» amb el seu espectacle «Ningú morirà després de mi. La resta és memòria». És a les 20 hores a la Casa de Cultura.

Gandia estrena #LaPlaçadelaMar, un nou projecte cultural al Port de Gandia promogut pel Grup d’Acció Local Pesquera Gandia-Albufera (GALP) i organitzat per l’«Hogar del Pescador». Un espai on gaudir els dissabtes al matí de la música, l’art, la gastronomia i la passió per la mar. Serà hui dissabte 18 de desembre, a partir de les 11 hores a la plaça de la Mediterrània (port de Gandia).

La Font aposta per un concert de Nadal a càrrec de l’Agrupació Artístico Musical Carròs a les 13 hores de demà diumenge a la plaça de l’Ajuntament y per teatre per a adults a les 19.30 hores, també de diumenge, a la Casa de la Cultura.

En Llocnou de Sant Jeroni actúa la coral «Veles e Vents» hui dissabte a les 20 hores a l’Auditori Municipal.

En Palmera, els més menuts tenen teatre infantil a les 18 hores de demà diumenge a la Casa de la Música i l’Agrupació Musical Palmera oferirà el tradicional concert de Nadal a les 12.30 hores del diumenge a la Casa de la Música.

En Potries està previst «El Cant de la Sibil·la» amb música, dansa i teatre des de les 18 hores de hui dissabte a l’esglesia dels Sants Joans mentre que a Simat de la Valligna a les 19 hores de hui dissabte actuarà al Monestir de la Valldigna el Joan Benavent Quintet, el qual tancarà la temporada d’enguany.