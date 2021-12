Corta pero intensa labor: Feliz destino comisario Ascaso

Ha sido uno de los que menos ha estado en el cargo, pero aun así ha sorprendido a muchos. Ángel Alcázar estuvo 16 meses y ahora el comisario Fernando Ascaso lo ha superado con 11, es decir, no llega ni al año en la dirección de la Comisaría de la Policía Nacional de Gandia. Eso no se sabe si es bueno o malo, depende de la persona que lo diga. Lo que sí sabemos es que era ahora o nunca. Y Ascaso ha tomado la decisión porque es la base de su trabajo: tomar decisiones. Y cuando te las cuenta, las comprendes.

Ha sido un período de corta pero intensa labor. El aterrizaje del comisario Ascaso en Gandia no podía ser de peor forma: dos homicidios. Hacía muchos años que no nos veíamos en situaciones así, afortunadamente. Y sí, allí estuvo al pie del cañón. En febrero con el cofrade de Ciutat Laval y en abril con el okupa de Kentucky. En el primero sabiendo lidiar con los periodistas que querían saber lo que hallaban los de Homicidios en la vivienda al tiempo que nos pedía cautela y colaboración para no desvelar que el «amigo» estaba sacando dinero por un cajero en ese momento. Y cumplimos. No contábamos todo lo que sabíamos. En el segundo, cuando yo llegué estaban todavía los sanitarios atendiendo a la víctima. Caía una fina lluvia sobre esta barriada de la playa de Gandia y entre luces y gotas apareció caminando de nuevo el comisario Ascaso. Es de esos tipos que son los primeros en acudir con su gente al lugar de los hechos. Él se sorprendió al verme. Yo no. Y no lo hice porque ya lo tenía calado, no era el típico comisario de despacho. Y eso, quieras o no, marca mucho. Por eso sorprende, al tiempo que entristece, que tan pronto deje su plaza como Jefe de la Comisaría de Gandia.

No es fácil lidiar con periodistas de sucesos cuando se tiene la responsabilidad de dirigir los destinos de una comisaría tan eficiente como la de Gandia. Lo he dicho en anteriores artículos y, en esta ocasión, he de confesar la sorpresa que me causó que, por primera vez en estos 31 años dedicados a Sucesos y Tribunales, el Comisario de Gandia fuera más joven que yo. Celestino de Andrés, Tomás Gómez, Carlos Cantó, Pedro Vidal, Armando Jiménez, Ángel Alcázar, Carlos San Román... todos de cierta edad, y llega Fernando Ascaso y te cambia los esquemas.

Fernando sabe que yo también le cambié los esquemas que tenía del periodismo de sucesos. Por eso hemos disfrutado ambos. Por eso, cuando le contaba a su mujer -policía también- lo que le sucedía se sorprendían ambos, al tiempo que se reían. Y sí, hemos sabido compartir, callar y, a veces, molestar. Ese es nuestro trabajo comisario.

Nos hemos molestado en festivos, vacaciones y horas intempestivas. Pero de eso se trata: de intercambiar información hasta donde nuestros límites, ética y decoro permitía. Hemos respetado familia y momentos para dejar paso al asueto. Y nos llamábamos al regreso.

En su carta comunicando su nuevo destino como Comisario Provincial de Huesca hablaba de agradecimiento a Gandia y Benirredrà, tildando este año de «apasionante» en una tierra donde lo han acogido como un gandiense más. Y eso, perdone comisario, es debido a su pasión por su profesión: la de policía y servidor público. Se ha empapado de rincones de la comarca de la Safor porque, le repito, usted no es de despacho y sí mucho de pisar calle y estar en contacto con el ciudadano.

Se lleva la «terreta» como usted ya la llama, esos fines de semana de excursiones y paseos por el marjal, el Mondúver, o la Via Verda y el trazado del tren. Se lleva la gastronomía valenciana, de la cual se puede decir que ha sumado un adepto más. Y se lleva un misterio por resolver que le ha cautivado.

Sabía que este primer año era para poner en orden la comisaría. Y el segundo año para disfrutarla. Lo primero ya lo tenía y lo segundo, camino de un libro -también su segundo- comenzaba a plasmarlo en apuntes sobre madera de confesionario. Así que la deuda sigue y la investigación también. Al menos, yo estaré al tanto.

Armando Jiménez fue su profesor en la Academia de Policía de Ávila. Se volvieron a ver en Gandia, hace unas semanas. Mejor dicho, nos volvimos a ver todos. Jiménez no le puso esa nota en Psicología que esperaba y merecía. Y así se lo hizo saber. Hoy me toca hacerle saber que ha sido un placer compartir momentos, para mí inolvidables por lo inexplicable de algunas situaciones, así como el respeto mutuo que nos hemos tenido en el difícil paseo por el alambre de la Ley, la Justicia y la Información.

Sé que no es un adiós sino que esta tierra y esta ciudad le ha cautivado, por eso cuando regrese -que lo hará- nos volveremos a poner al día. Gracias por estar ahí siempre que lo hemos necesitado. Mucha suerte en el nuevo destino y sin novedad en la ciudad, jefe.