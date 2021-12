indulgencias plenarias

La llegada del invierno ha coincidido con una ola de desvergüenza procedente de los partidos locales que nos pedirán el voto dentro de año y medio. Se trata de un fenómeno transversal que ha venido a reunir en un irregular frente propagandístico al gobierno y a la oposición, a los emisarios de las políticas «fake» y a quienes a nos iban a librar de ellas, a los defensores de los hechos y a sus famosos detractores, a los adalides de la responsabilidad y a los padrinos del shore. Si hace unos días Víctor Soler presentaba su candidatura a la Presidencia del PP de Gandia en un clima de general satisfacción avalado por los mismos protagonistas que hundieron económicamente a la ciudad, el gobierno posaba el domingo pasado en torno a Ximo Puig y al Abad de la Colegiata con no menos complacencia escenificando los seculares privilegios de la Iglesia mientras el Molt Honorable reproducía los discursos del alcalde sobre el carácter simbólico y cultural de los campanarios, cualidades que han tardado casi siete años en descubrir y pregonar.

Sería otro «fake» alimentar ahora la idea de que todos los partidos son iguales, que sus políticas no son muy diferentes o que Puig o el actual alcalde, como sus gobiernos, no son muy distintos de sus desastrosos predecesores de la derecha sucursalista. Afortunadamente no solo son distintos, sino diametralmente opuestos. Si comparado con sus antecesores en el cargo el actual President de la Generalitat es Bismark, comparado con el gobierno de Torró el ejecutivo local parece francés. Pero no menos engañoso sería pasar por alto las tácticas y estrategias que a derecha e izquierda se ponen en marcha en época preelectoral (que ya ha empezado en los partidos) sobre el principio, divulgado en su día por Pablo Iglesias, según el cual, si la democracia obliga a ineludibles deberes éticos y estéticos, tampoco hay que ser idiotas.

A partir de esa teoría tan realista como escabrosa, cuya aplicación alcanza casi el grado de necesidad vital al final de cada mandato, la izquierda se permite a veces hacer las políticas del adversario sin que su mano izquierda sepa lo que hace la derecha, como aconseja el Evangelio. Es el momento de las grandes decisiones, de organizar maniobras que obedecen a cálculos muy medidos elaborados con el ojo puesto en el periodo electoral, de poner toda la carne en el asador.

La visita de Ximo Puig a Gandia para echarle un capote a José Manuel Prieto e informar de que la Generalitat participará económicamente en la rehabilitación de la Colegiata, como el sinfín de fotos que en el último mes se ha sacado el alcalde junto al Abad, responden al mismo precepto evangélico de las manos autónomas y a la lógica de hierro del final de los mandatos. Ante el afán casi agónico por no parecer idiotas, el ideario de partido y los valores invocados ardientemente en las tomas de posesión y en las declaraciones oficiales pasan a un segundo plano y entonces queda meridianamente claro que, en la nueva fase que se inicia, las ideas sobre la responsabilidad política, como las de transparencia y participación real hay que meterlas en un cajón hasta después de la victoria final.

La foto de arriba se ha presentado como un logro del gobierno, pero no parece muy francesa, porque si algo representa es la inoperancia de una clase política que a lo largo de cuarenta años ha sido incapaz de aplicar políticas de Estado en sus relaciones con la Iglesia y todavía funciona a base de apaños, parches y operaciones opacas. Ningún ciudadano sabe a partir de qué criterios ayuntamientos, gobiernos autonómicos y el de España negocian el mantenimiento de los bienes de interés cultural propiedad de la Iglesia. Por eso seguimos creyendo en los milagritos institucionales y la llegada de Ximo Puig a Gandia parece la del Espíritu Santo.

Lo sórdido del caso no es solo que se exhiban las estrategias de partido como obligaciones institucionales, o que se perpetren en nombre de «la cultura», «el patrimonio», o «nuestra historia», o que la responsabilidad política se someta a una suerte de fatalidad histórica que permitiría a la Iglesia mantener eternamente sus prebendas y al poder de turno hacer con el dinero público lo que quiera; lo más sórdido es que quienes han orquestado esas martingalas en sus despachos crean que pueden culminarlas con una descarada apoteosis publicitaria y que los ciudadanos que sostienen con sus impuestos esos espectáculos deben comulgar con ruedas de molino y aplaudirles con las orejas.

Pero por mucho que venga el President de la Generalitat a colarnos el cuento de que las instituciones, por no sé sabe qué designio divino, deben sufragar íntegramente los bienes propiedad de la Iglesia en razón de su interés cultural, no va a resultar Ximo Puig más creíble. Porque si la Constitución obliga a los poderes públicos a velar por la conservación del patrimonio cultural no dice, ni dicen las leyes, que las cosas deben hacerse como Puig dio por supuesto el domingo pasado, ni dispensan a la Iglesia de obligaciones económicas en el mantenimiento de sus propiedades. Por muchos discursos que nos endose, tampoco el alcalde va a parecer más coherente si en la misma semana que el gobierno local hacía pública la noticia de que se habían ahorrado 70.000 euros en intereses a los bancos él firmaba una donación de 60.000 a la Iglesia junto al altar mayor de la Colegiata.

Por más que Compromís no abra la boca y se limite a posar no evitará que muchos le asignen un papel de comparsa en este asunto y se pregunten si los concejales de ese partido acabarán saliendo en las procesiones, como sus socios de gobierno, con un cirio en la mano, persuadidos ya de que no hay más cera que la que arde. Es de esperar que a quienes se retrataron hace una semana a mayor gloria de la cultura, la instrucción general y, como diría Alandete, de la felicidad, les hayan concedido al menos indulgencias plenarias por los servicios prestados. Pero ni eso habrán sacado.