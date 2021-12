Premis FAES 2021

El Centre Polivalent d’Oliva va acollir la nit de dimecres passat la XXII Trobada Empresarial anual de la Federació d’Associacions d’Empresaris de la Safor (FAES). Una edició més, la presentadora conductora de l’acte fou la periodista Jèssica Cànovas, qui dona la benvinguda a tots els presents: el molt excel·lent president de les Corts Valencianes, Enric Morera; l’alcaldessa presidenta de l’Ajuntament d’Oliva, que feia d’amfitriona, Yolanda Balaguer; el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, Rafael Climent; el president de FAES, Juan Pablo Tur; la secretària autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Consum, Rebeca Torró; l’alcalde president de l’Ajuntament de Gandia, José Manuel Prieto; el director general de l’Institut Valencià d’Estadística, David González; la directora general d’Indústria i Energia, Maria Empar Martínez; la directora general de Comerç, Artesania i Consum, Rosa Ana Seguí; el diputat de l’Àrea d’Hisenda i Innovació de la Diputació de València, Vicent Mascarell; el diputat portaveu Grup Popular, Vicent Mompó; la presidenta de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, Assumpta Domínguez i el seu vicepresident segon, Juan Espinosa; el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro; la presidenta de la Confederació Empresarial de Valencia, Eva Blasco; el vicepresident de Foment d’AIC, Pasqual Molina; els alcaldes presidents d’ajuntaments de la Safor; els regidors dels ajuntaments, entre els de Gandia, el vicealcalde, Josep Alandete, Salvador Gregori, Carmen Fuster, el portaveu Víctor Soler, Vicent Gregori, Guillermo Barber, Carmen Román, Gema Garcia i Pascal Renolt. Entre els d’Oliva, Julio Llorca, Yolanda Navarro, Miquel Domènech, Ana Morell, Miguel Monzonís, Kino Calafat, Anna Mena i Maria Josep Llorens; el comandant de la Guàrdia Civil de Gandia, José Manuel Recio; l’inspector en cap de la Policia Nacional de Gandia, Ricardo González; el director de l’Escola Politècnica Superior de Gandia, Jesús Alba; el subdirector de la Càtedra d’Empreses, Ocupació i Emprenedoria de l’Escola Politènica Superior de Gandia, Vicent Altur; els representants d’organitzacions empresarials territorials; el secretari general de CCOO la Ribera- la Safor, Andrés Bermejo; el secretari general de la Unió Comarcal de la Ribera Baixa, la Safor i la Vall d’Albaida de la UGT, Raül Rosselló.

Feu el discurs d’obertura l’alcaldessa-presidenta de l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Oliva, Yolanda Balaguer. Després de congratular-se del fet que la gala es fera a Oliva va dir: «La Safor i en concret Oliva són l’escenari idoni per la nostra situació demogràfica estratègica, tenim disponibilitat de sòl industrial i l’oportunitat de liderar un turisme sostenible i de qualitat aprofitant la riquesa en patrimoni cultural i recursos naturals únics. [...] Reivindiquem el Corredor Mediterrani i una xarxa de transport públic que millore la mobilitat interna comarcal equilibrant el territori. [...] L’Ajuntament d’Oliva està i estarà al costat de la gent amb iniciativa i espenta i al costat d’aquells que han creat riquesa amb la seua activitat professional i empresarial treballant pel present i per un futur millor».

Després, Jesús Alba, en representació de l’Escola Politècnica Superior de Gandia, va fer públic el Premi Empresari, que atorgava a Viajes Gandia. La gerent Amparo Miret, recollí emocionada el guardó.

El president de FAES, Juan Pablo Tur, destacà l’excel·lent relació amb la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana i feu el discurs institucional de la Trobada: «La Federació està molt compromesa en aconseguir que la nostra comarca siga un referent en la cohesió empresarial.[...] Aquesta Federació continuarà reclamant les infraestructures necessàries per a estar ben comunicats i amb igualtat d’oportunitats amb altres territoris. [...] Reconeixem la col·laboració público-privada com a eina fonamental per a unir esforços i posar a disposició dels ciutadans els recursos necessaris amb actuacions ràpides dins del marc legal, facilitant el treball de les empreses. [...] La crisi dels costos, la falta de matèries primeres, l’increment del cost de l’energia i la pujada de les cotitzacions poden deteriorar la competitivitat, però FAES continuarà treballant amb independència, amb responsabilitat i amb lleialtat institucional».

Es feu un reconeixement especial i públic a Pilar Gutiérrez Fernández de Liencres de la Confederació Empresarial Valenciana per la seua llarga tasca de col·laboració i assessorament des de l’inici de FAES. El Premi a l’Empresa Socialment Compromesa fou atorgat a Agrios Selectos S.L. pel director d’Àrea de València del Banc de Santander, Raül Bastida, al conseller delegat, Abel Alarcón. El Premi a la Trajectòria Empresarial fou lliurat per José Monzó, director financer de Maguisa, a l’Empresa J. Climent Molina S.A. (Cafès Climent) dedicada a torrar i comercialitzar café. Van rebre el guardó, la gerent Rosa María Marí, i el cap de l’àrea comercial, Miguel Peiró. El Premi a la Innovació, patrocinat per l’Ajuntament de Gandia, va ser lliurat per l’alcalde, José Manuel Prieto, a Autis Ingenieros S.L.U. de Gandia i el va recollir el director general, José Boigues. El premi a la Internacionalització Empresarial va ser lliurat a l’Empresa Cañamás Hermanos S.A. per l’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer, i el recolliren els germans Miguel i Jorge Cañamás. El Premi a l’Empresari Emprenedor, patrocinat per Soluciones Inmobiliarias, va ser lliurat per la gerent Ariadna Llodrà i concedit a l’odontòleg Miguel Just.

Es va celebrar un emotiu homenatge a Victoria Fernández, de Vicky Foods, que havia faltat fa uns mesos. Els seus tres fill, Rafa, Juanjo i Mariola Juan, reberen un present de mans del president de CEV, Salvador Navarro, dalt de l’escenari i, també, l’aplaudiment sincer de tots els presents.

El conseller Rafael Climent digué des del faristol: «A pesar de la situació d’incertesa a nivell econòmic vull destacar la gran resiliència i capacitat d’adaptació de les empreses valencianes, com es demostra amb l’augment d’un 15 per cent de les exportacions de la Comunitat Valenciana respecte al mateix període de l’any anterior, i que apunten al rellançament i a la reactivació de l’economia. [...] Des del Consell treballem en la transformació del model de desenvolupament del nostre territori basat en la reindustrialització, la transició digital, la innovació de tots els sectors productius i la transició ecològica basada en el foment de l’energia renovable, l’eficiència energètica o l’economia circular. [...] Com a generadores de treball i transmissores d’uns valors ètics i socials, les empreses poden convertir-se en autèntica palanca de canvi en la transició energètica i en la lluita contra el calfament global del planeta».

Feu el discurs de cloenda el president de les Corts Valencianees Enric Morera: «Hem d’anar tots molt junts, tots possats d’acord per a la defensa dels nostres interessos amb un diàleg social. En les Corts valencianes tots ens hem posat d’acord per a reclamar un finançament just en les inversions de l’Estat. [...] Respecte als reptes de futur la resposta de la EU ha sigut molt bona i marca dues línies d’actuació: la sostenibilitat, bàsicament energètica, la digitalització i, finalment, els fons de la UE han d’arribar a qui han d’arribar».

Entre l’escaleta protocolària de la gala hi van haver esquetx, en els quals tres actors representaren sobre l’escenari diferents situacion crítiques amb els problemes actuals de la comarca que despertaren somriures en els espectadors.

