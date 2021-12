Las chicas del CA Safor Teika, sextas en el campeonato de España sub20

El equipo femenino del Club d’Atletisme Safor Teika ha sido sexto en el XXXI Campeonato de España de clubes sub20 (júnior) en pista cubierta, que se ha disputado en Antequera (Málaga). Era la primera vez que el club clasificaba a su equipo femenino a esta final.

El equipo se midió al Playas de Castellón, que se proclamó campeón, Trops-Cueva de Nerja (2º), València CA (3º), Grupompleo Pamplona At (4º), AD Marathon Madrid (5º), Hinaco Monzón (7º) y Unicaja Jaén Paraíso Interior (8º).

La mayoría de las chicas pertenecía a una categoría inferior (sub 18) a la que compitieron. Además, el equipo no pudo contar con varias atletas importantes como Claudia Martínez en saltos, Belén Sospedra en vallas o Rocío Calabuig en los 1.500 m.l. por una indisposición y por tanto el equipo no puntuó en esa prueba. Pese a ello, todas realizaron un excelente papel en Antequera.

El equipo estuvo formado por: Irene Escrivà (pértiga), Binta Kelle Watt Ka (60 m.l.), Carla Pons (200 m.l.), Mónica Pascual (400 m.l.), Neus Sansaloni (800 m.l.), Carla Breco (3.000 m.l.), Lisaura Aguilera (60 m.v.), Sofía Rchi (altura), Nayara Vila (longitud), Aitana Ferrairó (triple salto), Joana Escrivà (peso), Rosa Sánchez (60 m.l.-Extra), y Almudena de Quero (60 m.l.-Extra). El combinado 4x400 de relevos estuvo formado por Beatriz Frasquet, Lisaura Aguilera, Sofia Rchi y Rosa Sánchez. Estuvieron acompañadas por los entrenadores Pau Roig, Pepe Clavier, Iván Martínez, Pedro Pascual, Andreu Bertomeu y David Melo.