La Font Exposició pictòrica

Dissabte passat va tindre lloc l’estrena del nou projecte cultural La Plaça de la Mar al port de Gandia, promogut pel Grup d’Acció Local Pesquera Gandia-Albufera (GALP) i organitzat per L’Hogar del Pescador. Va comptar amb l’assistència del president de la Junta de Districte del Grau, Miguel Ángel Picornell. L’objectiu d’aquest esdeveniment és proporcionar diversitat cultural des dels més xicotets als més majors d’una manera transversal i consolidar-se com un espai per a gaudir de la música, l’art, de col·leccions i antiguitats, la gastronomia i la passió de la mar. La celebració va ser finançada per la Diputació i també va col·laborar l’Ajuntament de Gandia. Dalt, imatges de la jornada.

El taller d’ocupació «Millorem l’entorn de Tavernes III» ha celebrat la seua cloenda amb l’entrega de diplomes acreditatius, un vídeo resum del treball fet i moltes sorpreses. Un total de 30 alumnes s’han format durant tot un any en les especialitats d’obra i pintura, forestal i jardineria, dels quals tres ja han trobat feina en una gran empresa estatal. Dalt, imatge dels participants i les autoritats. En la Font d’en Carròs s’inaugurat l’exposició de l’alumnat adult i infantil de l’escola de pintura de la Font a l’edifici polivalent sota la direcció de Salvador Fuster Vercher i Fani Verdu Savall. Dalt, una imatge de l’acte .