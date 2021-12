José Vicens i Jesús Garcia, pregoners de les Falles de Gandia

La Federació de Falles de Gandia ha anunciat que el locutor de radiofòrmula de la cadena 40 Principales de la ciudad, José Vicens, serà l’encarregat de llegir el pregó de les Falles del 2022. A més del seu treball tant en l’emissora de Gandia com a Madrid, Vicens ha participat en retransmissions falleres a la televisió local Telesafor com la cavalcada o la Crida.

L’entitat que presideix Telmo Gadea ha decidit, al mateix temps, que Jesús Garcia, històric faller de la comissió de Beniopa i qui va ser també president de la Federació de Falles i regidor de l’Ajuntament de Gandia entre el 2011 i el 2015 destaca per «la seua ploma satírica i per la poesia fallera de la qual és perfecte coneixedor», indiquen des del col·lectiu faller de la ciutat. Garcia, de fet, ha escrit nombroses explicacions falleres que han estat guardonades, així com col·laboracions i articles.

L’acte del Pregó faller de Gandia està previst per al pròximo 5 de febrer. El últims anys, s’ha celebrat des del Torreó.