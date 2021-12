Xeraco Solidaritat per l’esclerosi

Dissabte passat va tindre lloc el concert de Nadal a càrrec del grup Acordions de Primera d’Almiserà a l’església. Des de l’Ajuntament volen agrair-los este concert així com a la parroquia haver cedit el lloc.

Els més menuts de Miramar han pogut disfrutar del Pare i la Mare Noel i contar-los quins regals volen per a este Nadal. La visita dels xiquets i les xiquetes a l’Auditori Municipal ha estat tota una sorpresa. El Pare i la Mare Noel han conegut a la xicalla, com es pot vore en les imatges de dalt.

L’alcaldessa, Yolanda Balaguer, i el regidor de Cultura, Música i Biblioteques, Julio Llorca, han fet aquest mateix matí el lliurament, als Serveis de Biblioteques d’Oliva, dels exemplars necessaris del llibre «L’esplendor d’Oliva. De l’honor dels Carròs al comtat dels Centelles» per a cada centre educatiu d’Oliva. És un llibre editat per l’Ajuntament, amb text d’Abel Soler, amb motiu del centenari de la declaració del Palau Comtal d’Oliva com a Monument Històric Nacional.

La Coral Veles e Vents de Gandia va actuar dissabte passat a l’Auditori Municipal de Llocnou de Sant Jeroni. Esta activitat estava organitzada per l’Ajuntament de Llocnou de Sant Jeroni. Dalt, una imatge del concert.

Xeraco ha acollit la iniciativa «Banya’t per l’Esclerosi» per donar visibilitat a la malaltia i per recaptar fons. Es va fer una rifa i els 500 € recollits es destinen a l’Associació Valenciana d’Esclerosi Múltiple.