La UE Tavernes ya está en dieciseisavos de La Nostra Copa tras apear con un 0-3 al Racing Rafelcofer

La UE Tavernes se clasifica para los 1/16 de final de La Nostra Copa tras ganar por 0 a 3 al Racing Rafelcofer CF en el partido único de la quinta eliminatoria disputado en el Municipal La Runa de la localidad coferera.

Al descanso ya ganaba el equipo de preferente al de primera regional gracias a un tempranero gol de Edu, si bien la primera parte resultó bastante igualada. Los locales, bien plantados y con mucha intensidad, complicaban la vida a los valleros, a los que no les favorecían las reducidas dimensiones del campo. A pesar del 0-1, el R. Rafelcofer no se amilanó y dispuso de tres ocasiones claras de gol propiciadas por errores defensivos. Con dominio alterno finalizó el primer periodo.

En la segunda mitad todo fue más fácil para la UE Tavernes, sobre todo a raíz de la expulsión de un jugador local por doble amonestación. Los tantos de Palomares y Sabater establecieron el resultado definitivo.

El conjunto de la Valldigna se sitúa entre los 32 mejores de la competición autonómica, que da derecho a enfrentarse a un club de primera división en la Copa del Rey de la próxima temporada.

El CF Gandia también participa en esta competición. En esta ronda tiene que jugar en el campo del CD Pedreguer y, de momento, el encuentro esta programado para el día 5 de enero de 2022.