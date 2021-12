Simat ha repartit entre els comerços locals més de 1.800 bosses reutilitzables de tela per a lluitar contra el plàstic d’un sol ús a l’hora de fer la compra diària gràcies a una subvenció de quasi 5.000€ de la Diputació. Amb aquesta acció, l’Ajuntament mostra la seua consciència amb el medi ambient a la vegada que dona suport al comerç local i aposta com sempre pels negocis de proximitat, xicotets i familiars que donen vida al poble i sense els quals Simat no seria el mateix.