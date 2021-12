Torna la Ruta dels Porrats

La Ruta dels Porrats promoguda per la Mancomunitat de Municipis de la Safor torna a la Safor després del parèntesi de l’any 2021, que no es va poder dur a terme a causa de la Covid-19.

L’objectiu fonamental de la Ruta dels Porrats és fomentar els porrats que tradicionalment es celebren a la comarca de la Safor, un esdeveniment genuí i amb un fort arrelament a la nostra comarca. Es tracta d’una programació de promoció turística que abraça quasi tot l’any, que promou els porrats que atrauen milers de visitants tant de la Safor com d’altres comarques veïnes.

La Ruta dels Porrats està formada per un total de set municipis de la comarca de la Safor: Oliva, Benirredrà, la Font d’en Carròs, Potries, Ròtova, Tavernes de la Valldigna i l’Alqueria de la Comtessa.

La programació s’enceta els dies 15, 16 i 17 de gener: Calderes i Porrat de Sant Antoni a Oliva; els dies 21, 22 i 23 de gener: Porrat de Sant Antoni del Porquet a Benirredrà; els dies 28, 29 i 30 de gener: Porrat de Sant Antoni del Porquet a la Font d’en Carròs; en febrer, els dies 4, 5 i 6: Porrat de Sant Blai a Potries i també en febrer, dies 25, 26 i 27: Porrat de Sant Macià a Ròtova.

En l’estiu, els dies 13 de juliol i 10 d’agost: Porrat del Dia de la Sang i Porrat de Sant Llorenç a Tavernes de la Valldigna i per acabar, els dies 10 i 11 de setembre: Porrat dels Sants de la Pedra a l’Alqueria de la Comtessa.

Enguany es convoca la sisena edició del Concurs de Fotografia «Sempre és Porrat», fent al·lusió al fet que hi ha porrats tant a l’hivern com a l’estiu. El concurs està obert tant a fotògrafs aficionats com professionals i sense límit d’edat, i els participants podran presentar una fotografia per cada municipi.

Les fotografies s’enviaran en format IPG per correu electrònic i, també, directament a Instagram. L’obra guanyadora rebrà un premi de 300€, que serà la imatge del fullet de la Ruta dels Porrats 2023, i hi haurà dos accèssits que rebran un premi de 100€.

Una vegada finalitzat el termini per a rebre les obres, s’elegirà la guanyadora i els accèssits per un jurat format per tres fotògrafs, provinents del fotoperiodisme, la fotografia creativa, de l’Associació Fotogràfica de la Safor i d’altres associacions fotogràfiques de la província. El dit jurat serà presidit pel conseller/a que ostenta la competència de la Unitat d’Actuació de la Ruta dels Porrats, o persona en qui delegue, i actuarà com a secretària del jurat la secretària de la Mancomunitat, el personal tècnic de la Ruta dels Porrats i de Cultura de la Mancomunitat. Aquestes tres últimes persones tindran veu, però no vot, en les decisions del jurat.

Les fotografies guanyadores es faran públiques després de la celebració de l’últim porrat de la ruta de 2022, una vegada finalitzat el termini per a presentar tots els treballs.