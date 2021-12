Año II de covid en la Safor: 228 fallecidos, 85% de vacunados y dos olas de récord

El hospital de Gandia y sus profesionales siguen siendo hoy en día los otros grandes protagonistas de la pandemia. El centro ubicado en el polígono Sanxo Llop ha dado una buena respuesta a la ciudadanía en el reto que ha supuesto afrontar una pandemia sin precedentes.

Sobre todo durante la tercera ola, la peor en cuanto a ingresos, el espacio hospitalario que abarca a los municipios de la comarca de la Safor, pudo resistir la presión. Faltó poco, apenas nada, para que se desbordara pero, a diferencia de otros hospitales, no tuvo que echar mano ni de capillas, ni de pasillos, ni de la cafetería para instalar enfermos de covid.

En enero de este año se paralizaron todas las operaciones quirúrgicas no urgentes para que el área acogiera UCI y camas para pacientes tanto covid como no covid. Sanitat invirtió más de 700.000 euros en adaptar el centro y prepararlo para esa y futuras olas.

A finales de febrero, el hospital se acercó a los 140 pacientes ingresados por covid, con dos plantas dedicadas exclusivamente a este virus, doblando incluso habitaciones y con casi 40 personas en las UCI que se fueron abriendo.

En las posteriores olas, gracias a la vacuna, el impacto fue mucho menor. Un ejemplo es el actual, con 37 personas ingresadas de las que 8 están en la UCI en un contexto de contagios mucho peor.

Lo mejor del año en cuanto a los ingresos hospitalarios fueron los veinte únicos días sin pacientes covid en la UCI. Desde mayor, sin embargo, el centro no ha vuelto a esa situación. Por tanto, hace más de medio año que la unidad de críticos del centro cuenta con pacientes covid ingresados, una noticia nada positiva.

A día de hoy, el centro está preparado para una contingencia inesperada. Desde el departamento de salud aseguran que no se han suspendido operaciones y que hay suficientes camas para atender a todos los pacientes tanto covid como no gracias al protocolo que ya se puso en marcha en su día.

Acaba un nuevo año, aunque parezca que no es así. Como si de un «déjà vu» se tratara, el último día de los doce meses que han compuesto 2021 acaban con la misma incertidumbre que lo hacían los del 2020 y, además, con idénticas malas perspectivas para las próximas semanas. Porque no son pocos los que hoy se debaten entre si, pese a todo, celebrar la Nochevieja y dar la bienvenida al 2022 con normalidad o esperar tiempos mejores para que vuelvan los abrazos y besos sin medida, los bailes, las copas, los brindis y lo que se preste.

Porque si el año 2020 fue despedido con la esperanza de que el 2021 fuera el del fin de la pandemia del coronavirus, los deseos que muchos ya verbalizan para el próximo son casi idénticos.

Hoy acaba el año II de la pandemia y en la comarca de la Safor, como en el resto del mundo, lo hace con más fallecidos y muchos más contagiados pero, eso sí, con el hilo de esperanza que da comprobar que las vacunas funcionan y mantienen la presión hospitalaria en cifras mejores que las del ejercicio anterior.

El 74% de muertes, en 2021

Un total de 228 personas han fallecido por covid en la comarca de la Safor desde el pasado 1 de enero, lo que suma un total de 308 en toda la pandemia. Eso significa que a lo largo de este 2021 se han registrado el 74% del total de defunciones por contagio de coronavirus. Gran parte de la culpa de este dato lo tiene la tercera ola. Es la que se registró entre finales de diciembre y principios de febrero y se llevó por delante a un total de 161 vecinos y vecinas de la comarca, un 52,2% del total, la gran mayoría de ellos personas por encima de los 70 años, con especial incidencia en las residencias.

Los meses siguientes continuaron los fallecimientos pero hubo un estancamiento debido a que también se rebajó hasta casi desaparecer el número de contagios. Entre abril y septiembre murieron 18 personas. Octubre arrancó con 290 muertos por covid y poco después se iniciaba la sexta ola, que ha colocado el número de bajas en 308.

Son 18 más en tres meses. Como se aprecia, se trata de cifras parecidas a las de la pasada primavera en lo que a fallecimientos se refiere. Sin embargo, el contexto es muy diferente. Entre abril y junio pasados apenas hubo contagios y, en cambio, actualmente se están registrando cifras récord de una pandemia que está descontrolada.

Lo que ha ocurrido en medio de estas dos etapas se llama vacunación. Porque ese es otro de los balances importantes que cabe hacer del segundo año de la covid. Ha sido un proceso ejemplar, tanto por lo que respecta al sistema sanitario y los y las profesionales que lo forman, como a la respuesta ciudadana, que no ha dudado en acudir en masa a inocularse el antídoto contra el virus que mantiene al mundo el vilo. Antes de que empezara la vacunación de la tercera dosis a los más mayores, el porcentaje de población vacunada en la comarca era del 85%, según datos facilitados ayer por el centro de Salud Pública de Gandia.

El 29 de diciembre del 2020 se inoculaba en la residencia Sant Carles de Daimús la primera vacuna, creada por la empresa Pfizer. Primero fueron los y las más mayores en las residencias, centros de salud e incluso en las viviendas particulares y después llegaron los llamados «vacunódromos».

Apertura de los seis vacunódromos

El primero en la comarca de la Safor abrió en marzo, en unas fechas en que debían de haber se celebrado las fallas. Fue, curiosamente, el Museu Faller de Gandia. Tras estudiar diversas ubicaciones, finalmente la Conselleria de Sanitat aceptó el ofrecimiento realizado por la Federació de Falles para que la sede de la fiesta se convirtiera en un espacio para la promoción de la salud y la esperanza.

Allí acudieron los y las profesionales de los centros educativos de toda la comarca de la Safor, sin excepción. Para ellos y ellas se decidió inocular otro fármaco, el de AstraZeneca. Ha sido, sin duda, el que más recelos ha despertado. No en vano, se produjo una paralización en pleno proceso de vacunación mientras las autoridades sanitarias estudiaban su idoneidad. En abril, rozando la Semana Santa, se retomaban los pinchazos en el mismo edificio.

Después del personal docente llegó la inmunización de la población general. Empezaron los mayores de 70 y luego siguió bajando por tramos de edad. Hasta el grupo de 60-70 los pinchazos de la primera dosis se realizaron todos en el Museu. A mediados de mayo empezó a llegar, por fin, un número de vacunas que permitió acelerar el ritmo y, a su vez, abrir todos los «vacunódromos» de la Safor a los que acudirían vecinos y vecinas de las zonas colindantes. El proceso tomó velocidad de crucero. Las vacunas semanales se contaban por varios miles. Así, desde entonces y hasta finales de septiembre estuvieron abiertos los espacios de Gandia, el Grau, Oliva, Tavernes de la Valldigna, Bellreguard y Ador. Cuando se alcanzó casi el 80% de la población inmunizada y el ritmo en los puntos de vacunación había bajado, la Conselleria de Sanitat decidió cerrarlos y seguir con la vacunación en los centros de salud y consultorios.

Fue un proceso ejemplar, donde las vacunas se ponían con un orden escrupuloso que evitaba, incluso, las colas para entrar. Casi todo el mundo coincidía en que llegaba y, sin apenas esperar, ya estaba recibiendo su pinchazo.

El pasado mes de septiembre empezaba la vacunación de la tercera dosis con una respuesta también muy mayoritaria. El procentaje de vacunados con la terce a dosis entre las personas de más de 70 años es del 92,73%, de 65 a 69 del 87,21%, de entre 60 i 64 anys, 81,48% y menores de 60 vacunados con Janssen que están llamados a recibir una segunda dosis, un 72,2%. En estos momentos ha empezado la tercera dosis para menores de 60 años vacunados con AstraZeneca. Por el momento ya han acudido a ponerse el fármaco un total de 23,3% de los citados.

A estos se suma la vacunación de los niños y niñas en edad escolar. Empezó el 15 de septiembre y en cuatro días alcanzó al 75% de los que estaban citados a recibir la dosis.

Así pues, durante el 2021 se ha vacunado a toda la población de la Safor que lo ha querido con la pauta completa, se ha iniciado la fase de la tercera dosis y se ha puesto en marcha también la vacunación del alumnado. Todo ello, con personal de la atención primaria del departamento de salud de Gandia.

6.000 contagios en un mes

Pese a todo, el año acaba con tres olas: una entre enero y febrero, la tercera, otra entre julio y septiembre a la que se llamó la quinta -la cuarta apenas tuvo incidencia en la Safor- y la actual, la sexta. Dos de ellas han sido muy importantes en cuanto a contagios e incremento de la incidencia.

La primera fue la de enero del 2021, la que más muertes de toda la pandemia dejó con 161 y más de 6.000 nuevos contagios, el doble de todos los que se habían registrado desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 hasta enero de 2021. Aquella obligó a volver a cerrar la hostelería durante un mes y a confinar los fines de semana la ciudad de Gandia, impidiendo la entrada y la salida por cualquier motivo que no estuviera justificado.

Todo volvió a la normalidad el 3 de marzo. Fue, de nuevo, un mes atípico porque no hubo fallas por segundo año consecutivo. La ciudad de Gandia logró celebrarlas el pasado mes de septiembre, con éxito y sin contagios. No así Oliva y Tavernes de la Valldigna que decidieron aplazarlas a 2022 y ahora no ven garantías de poder celebrarlas tampoco este año.

La ola del verano también conllevó un gran número de contagios, la gran mayoría por contactos sociales pero su impacto fue mucho menor que la actual, la tercera del año y la sexta en lo que va de pandemia, que ha situado a la comarca de la Safor como la de mayor incidencia de toda la Comunitat Valenciana.

Fue la primera en regresar al riesgo extremo, de las únicas que no llegó a entrar en situación de Nueva Normalidad después de la quinta ola del verano. Actualmente y a falta de la actualización de hoy, mantiene una Incidencia Acumulada de 1.148 casos por cada 100.000 habitantes, la más alta de la pandemia con más de 2.000 casos activos.

Desde principios de noviembre se han registrado casi 5.200 contagios nuevos por pruebas PCR y han fallecido 18 personas.

El año 2021 ha sido el de los contagios de covid. Entre enero y finales de diciembre se han registrado prácticamente 17.000 nuevas infecciones que son cuatro veces más de todas las que se detectaron durante el primer año de la pandemia.

Los expertos auguran algunas semanas más de incremento, por lo que ya queda más que confirmado que la actual ola va a ser la peor de todas las registradas hasta el momento.

Mientras los contagios siguen en aumento, desde la Conselleria de Sanitat siguen reforzando la vacunación.