¿Els valencians sempre perdem el tren?

Els Pressupostos «progressistes» de 2022 tornen a deixar el tren Gandia-Dénia sense recursos. L’intent d’amagar-ho que finalment van acordar el PSOE i Compromís augmentant 200.000 euros la ridícula xifra inicial dedicada al projecte de 59.800 euros deixa clara la nul·la voluntat política de l’Estat central en recuperar la connexió ferroviària entre Dénia i Gandia, dit d’altra manera la connexió per la costa entre Alacant i València. Però deixa clares moltes més coses. No és un objectiu estratègic de la suposada esquerra valenciana el recuperar aquest transport sostenible en temps d’evident canvi climàtic. El vot sí dels diputats i diputades socialistes, de Compromís i d’Unides-Podem als Pressupostos és ben significatiu. Perquè el tren Gandia-Dénia es símbol del que passa realment al nostre país. Es tancava el 10 de febrer de 1974 amb la promesa dels polítics d’aleshores que la via ampla de Renfe arribaria prompte des de Gandia a Dénia. Fa gairebé 48 any de la promesa.

Segon, es símbol d’un model d’infraestructures de transport pensant només en el centre i dirigit als beneficis dels que se n’aprofiten de la seua relació o proximitat o influència en els Ministeris de Madrid. No oblidem el que ha costat eliminar el peatge de l’AP-7. En tercer lloc es també símbol de que la lluita contra el canvi climàtic no és en realitat una prioritat urgent dels governants del PSOE-Podemos ni dels partits que els donen suport. ¿Quantes catàstrofes climàtiques més han de passar per a que se n’adonen que ja fem tard a mitigar el canvi del clima? La inexistent voluntat de declarar urgent el tren Gandia-Dénia està clarament lligada a l’abandó que pateixen les rodalies dels ferrocarrils valencians que han batut el record de cancel·lacions de viatges per manca de personal i de manteniment de les vies. Ja fa molts anys que tant amb el PSOE o amb el PP en el poder central han posat els pressupostos al servei de l’alta velocitat a costa de l’abandonament dels trens convencionals. ¿Per a què connectar Dénia amb Gandia? Pocs beneficiats del sistema el necessiten, solen anar en cotxe oficial, quan manen i quan estan en l’oposició. ¿Un nou tren de rodalies que unisca dues comarques que tota la vida han tingut la mateixa llengua i la mateixa cultura i no passa per Madrid? Ens cal el tren Gandia-Dénia, unes rodalies decents, uns polítics que es creguen la lluita contra el canvi climàtic i la vertebració del territori valencià al servei del poble. ¿Podrem aconseguir-ho o seguirem perdent el tren Gandia-Dénia i tots els trens?