Tavernes adequa i homologa la via ferrada Pas de Cabres com atractiu esportiu i turístic

L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, a través de la regidoria d’Esports, ha adequat i homologat la via ferrada Pas de Cabres, ubicada en la muntanya de les Creus. Té una longitud total de 2.200 metres, dels quals 1.050 estan equipats. El recorregut compta amb un desnivell de 130 metres.

Una vegada acabats els treballs d’adequació, s’han fet les pertinents proves de càrrega sobre els ancoratges instal·lats per a garantir la seguretat dels usuaris i complir la normativa vigent per a l’homologació. La pràctica dels esports de muntanya és una activitat de risc, per això cal tindre una correcta formació en la progressió per muntanya i per vies ferrades per a poder accedir a la via Pas de Cabres.

El Centre Excursionista de Tavernes ha participat en la comprovació de la correcta adequació i el bon estat de la via ferrada amb l’objectiu de dinamitzar l’entorn natural i garantir una via segura i de qualitat per l’escalada.

La pràctica d’aquest esport requereix estar federat o estar en possessió d’una assegurança d’accident amb cobertura per a l’activitat. L’ascens en grups requereix un guia experimentat responsable de la seguretat dels components.

Advertències i consells

S’advertix de l’ús obligatori de l’equip complet per a via ferrada homologat CE (arnès dissipador, mosquetons K po casc». Sempre s’ha d’estar ancorat amb tots dos mosquetons amb les obertures oposades. S’ha d’actuar amb precaució en els passos, mantenint sempre un ancoratge assegurat i mosquetonejant la següent secció tan prompte com siga possible. No ha d’haver-hi més d’una persona per secció de cable i cal mantenir un tram intermedi de distància de seguretat entre escaladors. En les escales, per a repòs, hi ha que ancorar-se en els esglaons (figura 3).

Es important també el respecte en tot moment de la fauna i la flora de la muntanya de les Creus i s’ha d’evitar fer la via els dies de molta calor.

L’Ajuntament de Tavernes també recomana parar atenció a la caiguda d’objectes i pedres i no escalar amb risc de tempesta perquè la ferrada pot actuar com un parallamps

La regidora d’Esports, Lara Romero, ha destacat la importància de l’homologació de la via ferrada i, a més, el pròxim any s’espera poder dur a terme unes millores que la convertiran en un atractiu turístic espectacular en un entorn envejable.