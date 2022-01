eL GRAU SIGUE ESTANDO DE MODA

A fínales de enero de 2019 (va para tres años) escribía en este mismo periódico un artículo que por su contenido no gustó nada al PP local, al punto de reaccionar con una réplica. En política decir según qué verdades escuece, sobre todo si no hay argumentos para refutarlas. Vayamos al grano. El gobierno del Serpis invierte más de 20 millones de euros en el distrito marítimo. Este podría ser un titular alternativo al utilizado. Se trata de proyectos que se están llevando a cabo y otros que están dotados de las partidas presupuestarias correspondientes y siguen los plazos reglamentarios oportunos.

En el plano educativo está en marcha la construcción del nuevo CEIP les Foies (3,5 millones de euros), cuya entrada en servicio está prevista para el próximo curso. El IES Veles e Vents está a la espera del inicio de las obras del nuevo aulario (1,7 millones de euros). Ambas actuaciones se enmarcan en el Pla Edificant de la Generalitat –nada que ver con ese agujero negro que fue CIEGSA en los gobiernos del Partido Popular-.

Seguimos. Para el futuro Pavelló Universitari del Grau se destinan otros 7 millones de euros con aportaciones de la propia Generalitat, Diputación Provincial, Universitat Politècnica y Ajuntament de Gandia. El proyecto está prácticamente finalizado.

En el capítulo de infraestructuras destaca la variante del Molí que liberará de tránsito de vehículos la calle Molí de Santa María. El proyecto está en fase de redacción; a lo largo del presente año se llevarán a cabo las expropiaciones y en el 2023 se iniciarán las obras que comprenden un tramo de 450 metros y cuyo presupuesto supera el millón de euros.

El Plan de Sostenibilidad Turística destina otros tres millones de euros para la conversión en bulevar de la avenida del Grau (tramo redonda de la carretera de Daimús a calle Goleta) y la mejora del entorno de Sant Nicolau. Ambas actuaciones están adjudicadas y en breve se iniciarán las obras. También se iniciarán de forma inminente las actuaciones en la plaza de l’Almadrava (reparación del pavimento que linda con el barranco de Sant Nicolau) y la zona de la calle Eivissa con la construcción de una escollera de hormigón que protegerá la zona de futuras avenidas (otro millón de euros).

Para el plan «Entorns de Rehabilitació programada per a la Regeneració Urbana del Municipi de Gandia», que afecta a la Colonia Santo Duque, se consigna otro millón de euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de los fondos de ayuda Next Generation de la Unión Europea.

La Universitat Politècnica de València también va a invertir en el Grau con un proyecto dotado con un presupuesto de 700.000 euros y que significará la ocupación de un nuevo Tinglado del Puerto. Hablando de los tinglados, en breve se realizará una exposición resultante del concurso de ideas convocado en su día por la Autoridad Portuaria y que también será un incentivo cultural y lúdico para la zona.

Para no cansarles más, constatar y sumar el millón de euros con el que el departamento d’Habitatge adquirió recientemente un edificio en el Grau destinado a aumentar el parque municipal de viviendas sociales. Y aunque no sea una inversión directa para el Grau quiero destacar la magnífica noticia de la construcción del nuevo Centre Integrat Públic de Formació Professional en el que se impartirán módulos que tienen que ver con el mar; un ciclo formativo de FP básica de actividades marítimo-pesqueras y un ciclo formativo de grado medio de Navegación y Pesca de Litoral. De esta forma nuestros futuros pescadores no tendrán que desplazarse a València, la Vila Joiosa o Alicante para cursar estos estudios.

Gestión se llama.