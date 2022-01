Dos visiones de Gandia en el pleno de presupuestos

El pleno del Ayuntamiento de Gandia aprobó en la mañana de ayer, tras un debate no exento de tensión, el presupuesto municipal de 2022, que entrará en vigor en unos días y que da cobertura a las acciones del Gobierno local durante este nuevo ejercicio.

Pocas, por no decir ninguna, fueron las novedades en el ámbito político. Cumpliendo la lógica, los dos grupos del Gobierno, PSPV-PSOE y Compromís Més Gandia Unida, votaron a favor. El PP rechazó las cuentas y no pudo introducir las enmiendas que había presentado. Y el concejal del Grupo No Adscrito, Pascal Renolt, optó por la abstención.

Tampoco en los argumentos se desataron sorpresas. El concejal de Economía y Hacienda y los portavoces socialista y de Compromís, Salvador Gregori, Vicent Mascarell y Josep Alandete, respectivamente, defendieron que estos presupuestos, de aproximadamente noventa millones de euros, permiten mantener el ritmo inversor en la ciudad, afrontar los próximos retos de los fondos Next Generation y cubrir los gastos de funcionamiento y de atención a la ciudadanía en esta época tan complicada marcada por la crisis sanitaria. También el alcalde, José Manuel Prieto, indicó que este es el séptimo presupuesto que el Gobierno de coalición de Gandia saca adelante cumpliendo con todos los preceptos legales.

Por parte del PP, tanto el portavoz, Víctor Soler, como el concejal Daniel Martí, justificaron el voto en contra en diversos aspectos, como el «imparable» crecimiento en el capítulo de Personal, que ha pasado de 21 a 30 millones en los últimos seis años, o el, a su entender, elevado gasto en publicidad y comunicación que afecta al conjunto de los departamentos municipales, empezando por Alcaldía.

Al margen del criterio político, estos presupuestos de 2021 mantienen las partidas correspondientes para seguir reduciendo la deuda municipal, que se mantiene muy elevada, y contempla 6,6 millones de euros en inversiones.

Las obras para terminar el polígono de Sanxo Llop, el pabellón municipal universitario de la playa, la mejora de instalaciones deportivas, obras en el mantenimiento de la ciudad y actuaciones de mejora urbana, entre ellos la aportación municipal a los planes de regeneración y rehabilitación en marcha, están reflejados en los presupuestos.

El concejal Salvador Gregori reiteró que, pese a los duros tiempos, este año la deuda municipal se reducirá en otros 5 millones de euros, lo que, unido a las aportaciones de ejercicios anteriores, hace que el ayuntamiento haya eliminado, a final de año, 80 millones de los números rojos que tenía en 2015. Al final de la legislatura, según Gregori, serán 90 los millones que se habrán saldado de un montante que ascendió a casi 350 millones.