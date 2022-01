Gandia convoca el II Concurs de Postals dels xiquets i xiquetes als iaios i iaies

L’àrea d’Infància de Gandia convoca, a proposta del Consell de la Infància, el II Concurs de Postals «Homenatge de les xiquetes i els xiquets de Gandia als Iaios i les Iaies», adreçat a l’alumnat de 5è i 6è de Primària dels centres educatius del municipi. La primera edició va tindre molt bon acolliment per part de l’alumnat de Gandia.

El concurs es presenta com una oportunitat per a la infància de Gandia perquè puga rendir un homenatge als seus iaios i iaies a través per conviure amb ells de la creació d’una postal.

Les postals, que hauran de tenir una part de dibuix lliure i un text, es podran presentar en format digital enviant un correu electrònic a infancia@gandia.org fins al divendres 21 de gener de 2022.

Les bases del concurs es poden consultar en la pàgina web de l’Ajuntament de Gandia https://bit.ly/3qRsDBP o sol·licitant-les en el correu infancia@gandia.org