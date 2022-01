Oliva manté les calderes de Sant Antoni «amb trellat i seguretat»

La regidoria de Festes de l’Ajuntament d’Oliva i els Festers de Sant Vicent han organitzat una programació segura per tal de celebrar els setanta-cinc anys de la recuperació de les Calderes de Sant Antoni. Els esdeveniments arrancaran este divendres, 14 de gener, i conclouran el diumenge 16, això si comptaran amb les mesures de seguretat marcades per les autoritats sanitàries.

Durant el cap de setmana, es podrà gaudir del Mercat Modernista organitzat per la regidoria de Festes d’Oliva i els Festers de Sant Vicent, que comptarà amb figurants vestits d’època, mercat d’oficis, ceràmica, ludoteca, exhibició de bicicletes antigues, orfebreria, tallers i atraccions infantils.

Este mercat compta amb un protocol de seguretat molt marcat. Hi haurà separació entre totes les casetes, el recorregut serà d’una única direcció, hi haurà aforament limitat i serà obligatori l’ús de mascareta i hidrogel. El Mercat comptarà amb tres punts d’entrada: el carrer de l’Arquebisbe Reig, el carrer de l’Aurora i la plaça de Ganguis.

El dissabte, 15 de gener, tindràn lloc les tradicionals Calderes de Sant Antoni al carrer Sant Vicent, a partir de les 13 hores. Els veïns i veïnes que vulguen tastar el típic arròs amb fesols i naps, deuran acudir amb el seu propi recipient de casa per evitar l’ús excessiu de plàstics.

A més, hi haurà aforament limitat, serà obligatori l’ús de mascareta i hidrogel. Des de la regidoria de Festes s’ha informat que els assistents no podran quedar-se a dinar als carrers d’Oliva, com era tradició, per tal d’evitar aglomeracions.

Música en directe

Seguidament, el dissabte a les 18 hores, està anunciada l’actuació en directe del grup musical «JotaJaibers». L’esdeveniment tindrà aforament limitat, els assistents deuran seure en els seients que estaran ubicats al carrer Sant Vicent i serà obligatori l’ús de mascareta i hidrogel.

Per finalitzar, el diumenge, 16 de gener, a les 18 hores, actuarà en directe el grup musical «Grupo Eñe». L’esdeveniment també tindrà aforament limitat, els assistents deuran seure en els seients que estaran ubicats al carrer Sant Vicent i serà obligatori l’ús de mascareta i hidrogel.

La regidora de Festes en l’Ajuntament d’Oliva, Yolanda Navarro, ha agraït públicament la tasca que realitzen els Festers de Sant Vicent cada any per tal d’organitzar una programació tan arrelada a Oliva.

«En el seu 75 aniversari, la ciutat no podria quedar-se sense celebrar les calderes de Sant Antoni i ho farem de manera segura, com les altres celebracions que hi hem realitzat des de les institucions. S’ha dissenyat un protocol que garanteix les mesures marcades per les autoritats, amb l’objectiu que tots i totes puga’m gaudir de les nostres tradicions, però amb trellat i seguretat», ha afirmat la regidora Yolanda Navarro.