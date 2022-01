Gandia acull una exposició del fotògraf de Levante-EMV Germán Caballero

«Temps suspès. Els camps per a persones refugiades palestines al Líban» és una exposició fotogràfica que busca apropar al públic la realitat de la població, majoritàriament palestina, que hi viu als camps de refugiats per a persones refugiades palestines al Líban.

L’exposició és una mostra fotogràfica del fotoperiodista de Levante-EMV, Germán Caballero i està comissionada per Jorge Ramos Tolosa, professor i doctor d’Història Contemporània de Universitat de València. Aquesta mostra, produïda pel Centre Cultural La Nau, pretén acostar la realitat de la població, majoritàriament palestina però també siriana, que viu en els camps establits per a persones refugiades palestines al Líban des de 1948 i que hui dia perduren. La mostra, que es pot visitar a la sala d’exposicions del carrer Tossal, reuneix prop d’un centenar de fotografies preses en dos moments temporals molt diferents: setembre de 2019, i ja en un món pandèmic al setembre de 2020. L’exposició es podrà visitar a la Sala d’exposicions de la Universitat de València situada al carrer Tossal fins el 15 de febrer en horari de dilluns a divendres de 9 a 20h. Els autors oferiran una visita guiada el día 2.