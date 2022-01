Gandia repartix 10.000 € en premis en el sorteig del «Comerç de la Ciutat»

La campanya de Nadal del comerç de Gandia ha repartit 10.000 euros en més de 40 premis entre els participants de la rifa, que podran gaudir de la seua corresponent prima per comprar als comerços adherits.

La principal novetat és que, per primera vegada, les quatre associacions de comerciants i l’Ajuntament han coordinat esforços per a incentivar el comerç urbà de la ciutat: Centre Històric, República Argentina-El·líptica, Corea, i Roís de Corella.

En els comerços del Centre Història els afortunats amb 500 € són Maite Cendra de Gandia que va realitzar la seua compra en Picaeta Sibarita; Salvador Lena de Xeraco que va adquirir les paperetes del sorteig en Xiaomi i Mari Carmen Garcia de Gandia en Ferreteria Mateu; amb 1.000 € han resultat premiats Salvador Mestre de Simat de la Valldigna (Callahan) i Alejandro Fernández de Gandia (Ferreteria Mateu) i amb 2.000 euros Rafael Muñoz de Gandia (Confecciones Camiseria Milán).

En la República Argentina-El·líptica amb 100 € Ana María Fuster (Peluqueria Estefania Benavent), Carol Sánchez (Carns Fuster), Amparo Chover (Peluquería Rosa Pellicer), Joany Paola Aspetty (Tejidos Barcelona), Consuelo Giner (Carns Fuster), Isabel García (Peluquería Estefanía), Silvia Santamaría (JF Cerrajería), Patricia Torres (Carns Fuster), Fama Tonty (DOMTI), Dora Cervera (Carns Fuster), Milagros Ramón (Peluquería Estefanía), Lola Millet (Talleres FR), Carlos Alberto (Óptica Elíptica), Encarna Marí (Ferreteria Nova), Susana Guillem (Gandi Bebe), Patricia Rodríguez (Terra Verda), Sandra Kratz (Decoraciones Mondúver), Nuria Sanchis (El Dot), María Aparici (Serra Mariola), Àngels Avargues (Terra Verda), Adriana Savall (+ Vision), Pili Torres (Villa Granel), Natalia Montaner (El Dot), Olga Fernandez (El Dot), Adela Climent (Terra Verda) Ana Maria Fuster (Milady) y Romina Verónica Rosado (Farmacia Amparo Peiró).

En Corea hi ha premis de 100€ per a Sole Frasquet Ibáñez (Casa Carmen) i Ángela Mengual (Casa Carmen), mentre que al barri de Roís de Corella hi ha dos premis de 150 € per a Lola Sánchez (Panadería Victoria) i Juani Moscardó (Petit Hammam).