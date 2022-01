Un Sant Antoni a mitges a la comarca

Pobles que suspenen tota la programació, municipis que anul·len algunes activitats, localitats que mantenen els actes, altres que ni tan sols han preparat res... La festa de Sant Antoni a la Safor serà diferent enguany com a conseqüència dels efectes de la pandèmia.

En Oliva, per exemple, estan programades les tradicionals calderes d’arròs a més de l’exposició del mercat modernista i música en directe, mentre que a Beniopa l’Ajuntament de Gandia vol evitar els actes que impliquen aglomeracions de gent però aposta perquè es duguen a terme la cremà de la foguera o la benedicció dels animals.

En poblacions com Xeresa i amb motiu de la situació de contagis s’anul·len tots els actes previstos per a este cap de setmana. Les autoritats pensen que la tendència és continuar pujant en nombre de casos i, per tant, és necessari no concentrar a gent.

També opten per mesures semblants en altres municipis com Ador o Ròtova, entre d’altres.

En Almiserà s’anuncia per a hui que encendran la foguera, hi haurà cacaus i mistela a càrrec de l’Ajuntament i després qui vulga, podrà sopar a la plaça, com és tradició.

En Daimús s’oficiarà una missa i es beneiran els animals amb cercavila musical inclosa, o en Guardamar on l’Associació de Dones i Homes ha organitzat la festa amb missa i al final de la mateixa es beneirà als animals de companyia i es repartirà entre els assistents el pa beneït.

En Almoines, al igual que en Beniopa, també preferixen programar a mitges eliminant el que creuen que implica aglomeracions però matenint altres activitats.