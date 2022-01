Un arxiu per a la identitat i la modernització de la safor

Certament, parlar d’arxius pot semblar parlar del passat, i en part ho és. Però també és parlar del futur digital de l’administració i dels seus serveis al públic.

A hores d’ara, la Mancomunitat de Municipis de la Safor presta un valuós però discret i desconegut servei d’arxivers itinerants que posen al dia els documents que van esdevenint històrics; però també els expedients de les secretaries i les obres que modelen el perfil dels pobles.

Gandia, del seu costat, té dos serveis d’arxiu: un especialitzat en documentació històrica i col·leccions; l’altre de caire administratiu, lligat al dia a dia de les oficines gestores.

Tots aquests serveis, però, al temps que s’imposa l’administració digital i l’eGovern, haurien de coordinar-se millor, modernitzar-se i oferir un suport fiable i àgil per als documents d’un passat, més o menys gloriós, però també assegurar el futur selectiu dels documents que produïm cada dia.

Construir un gran arxiu comarcal que centralitze aquests serveis pot ser, alhora, un gran revulsiu per a fer possible l’estudi i la investigació sobre la nostra comarca i un suport tecnològic decisiu per a no perdre’ns en el maremàgnum incommensurable i incontrolat que tots estem produint i, particularment, les administracions públiques.

D’entrada comptem amb uns antecedents importants en allò de «saber fer»: en les habilitats de gestió documental i l’experiència en el tracte personal al públic. Un aspecte que corre el perill de fer-se estralls i miques sota el pretext de la modernització digital, tot empitjorant la ja feblíssima confiança del ciutadà en els seus gestors públics.

Només cal, ara, creure amb decisió en la importància d’articular l’administració per dins, més enllà de façanes i modes, la qual cosa seria fer veritable política de fons.

Cal animar, doncs, els nostres responsables públics (ajuntaments, Mancomunitat, Diputació Provincial, Generalitat i tutti quanti) perquè no es torben en projectes de política de curt termini o d’impuls electoralista i aposten per aquestes feines de fons que, a la curta, mitja i llarga, acaben beneficiant a tots i particularment la viabilitat d’una administració creïble i útil.