Gandia es convertirà en mercat internacional d’arts escèniques amb la Fira MiRA

Gandia ha presentat la tercera edició de la Fira d’Arts de Carrer, que es celebrarà els dies 1, 2 i 3 d’abril. La Fira MiRA és un mercat-aparador de propostes artístiques per a que els programadors culturals de tot arreu puguen triar i contractar l’oferta més adient als seus interessos.

La Fira d’enguany vol donar un pas més enllà del propòsit inicial de ser un referent a Espanya, composant una programació que marida companyies consolidades amb propostes de nous llenguatges i nous valors, va dir ahir en la presentació el coportaveu del Govern local, Miguel Ángel Picornell.

Gandia es convertirà, un any més, en la capital de les arts escèniques de carrer, però ampliant-se també al territori internacional després de l’èxit de les anteriors edicions. La demanda de les companyies per estar en la Fira MiRA de Gandia és tan gran que enguany s’han presentat 162 espectacles dels quals s’han seleccionat quinze. MiRA 2022 combinarà clown, teatre al carrer, dansa i formats que incorporen tots els llenguatges en un mateix espectacle.

Domingo Martínez, director artístic de la Fira MiRA, destaca que «molts dels espectacles que es podran vore a Gandia encara no s’han vist en la Comunitat Valenciana i algun d’ells serà un estrena a nivell estatal».

«Els que van actuar l’any passat han anat arreu tota Espanya. D’altra banda, els que van debutar s’han consolidat», ha declarat Juanjo Payà, tècnic del departament de Cultura Festiva de Gandia. A més, van afegir Martínez i Payà que «esperem que la Fira d’enguany siga ja més o menys normal i que ens consolide després de la primera, marcada pel covid, i la segona, en la que damunt de pandèmia, vam tindre pluja».

Per a més informació i inscripcions de professionals, cal consultar la pàgina web: mira.gandia.org a partir de l’1 de febrer.

La selecció

Les companyies seleccionades són Cie. Yifan, amb l’espectacle «Gritando si hacer mucho ruido». França. Disciplina artística: circ. Estrena a la Comunitat Valenciana; Otra Danza, amb «La Banda». C. Valenciana. Disciplina: Dansa; La Industrial Teatrera, amb «Herència». Catalunya. Disciplina: Clown i Visitants, amb «Volades». C. Valenciana. Disciplina: Teatre de carrer.

També la Cia. Manipulats, amb «Téntol». Illes Balears. Disciplina: Dansa-circ. Estrena a la C. Valenciana; Mumusic Circus, amb la instal·lació «El Minigolf». Catalunya. Estrena nacional; Hortzmuga Teatroa, amb «Al fin del camino». País Basc. Disciplina: Teatre de carrer. Estrena a la C. Valenciana; Brincadeira, amb «Vêrtical». Catalunya. Disciplina: Música i la Cia. D’es Tro, amb «Poi». Illes Balears. Disciplina: Circ. Estrena a la C. Valenciana.

Igualment actuaran Circ Pistolet, amb «Potser no hi ha final». Catalunya. Disciplina: Nou circ. Estrena a la C. Valenciana; La Banda Teatro Circo, amb «Kimera». Navarra. Disciplina: Teatre circ. Estrena a la C. Valenciana; Les Spectacles del 23, amb «El Hito»!. França. Disciplina: Circ tradicional. Estrena a la C. Valenciana; Zirkozaurre, amb «Krob3». País Basc. Disciplina: Nou circ. Estrena a la C. Valenciana; Elelei Company, amb «A ciegas». Catalunya. Disciplina: Dansa. Estrena a la C. Valenciana i la Compañía D’Click, amb l’espectacle «Latas». Aragó. Disciplina: Nou circ. Estrena a la Comunitat Valenciana.