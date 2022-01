Oliva desti turístic, cultural I ESPORTIU

Oliva participa un nou any en Fitur per mostrar tot el seu potencial, i destaca els seus paratges naturals, la seua cultura i patrimoni, la seua oferta esportiva i festiva i com no, el seu comerç i la seua gastronomia.

L’any passat va ser un any molt important per a la cultura d’Oliva, en el qual va destacar la figura de Brines que va poder rebre el Premio Cervantes, que va guanyar l’any anterior. Malauradament, el poeta va faltar poc temps després, però Oliva va voler homenatjar a l’escriptor amb diversos actes com l’acte de lliurament del llegat que el poeta va cedir per a dipositar-lo en la Caja de las Letras de l’Instituto Cervantes, l’exposició La certidumbre de la poesía i el Certamen de Poesia Internacional Francisco Brines, entre altres. A més, en novembre, la Generalitat Valenciana va iniciar el procediment per declarar la seua casa de l’Elca com a Bé d’Interés Cultural (BIC).

El nostre poble es caracteritza per l’estima a la seua història i a la seua cultura i en l’any que hem acabat hem viscut diversos actes de gran rellevància, organitzats pel regidor de Cultura, Julio Llorca, però sense cap dubte, un dels esdeveniments claus va ser la presentació del llibre L’esplendor d’Oliva. De l’honor dels Carròs al comtat dels Centelles, editat per l’Ajuntament d’Oliva amb textos d’Abel Soler i promogut també per l’anterior regidor de Patrimoni, Vicent Canet.

Malgrat la situació pandèmica, Oliva sempre ha sigut clau en activitats esportives, i ha acollit esdeveniments esportius com el Gran Fondo Alberto Contador, l’Spain Kiteboarding League i el primer Campionat Nacional de Wingfoil, entre altres. A més, l’any 2021 la Regidoria d’Esport, que encapçala Yolanda Navarro, va presentar la primera Fira de l’Esport amb diverses jornades plenes d’activitats esportives i es va inaugurar el nou skatepark al poliesportiu municipal.

Oliva és una ciutat amant de l’activitat física i tenim moltes figures importants dins de l’esport professional, com Héctor Cabrera, que va aconseguir la medalla de bronze als Jocs Paralímpics de Tòquio en la modalitat de javelina F12, o Pepito Malonda, gran pilotari local, que va rebre homenatge en el Trofeu de Pilota Gregori Maians 2021.

La marjal, la platja, la muntanya, les festes, l’oratge i la gastronomia, són els principals atractius del turisme en el nostre municipi i és que estem molt orgullosos de les tradicions i festes que han arrelat en el nostre poble i la seua gran gastronomia variada i mediterrània, amb productes locals i frescos que es poden trobar en el nostre mercat municipal o en el comerç local.

Amb la situació actual, els sectors de l’hostaleria i del comerç s’han vist perjudicats, però des de l’Àrea de Comerç s’han portat a terme diverses ajudes com la digitalització del comerç local amb una nova plataforma de mercat web (jocompreaoliva.es) i xecs #compteambtu per afavorir la compra en els negocis locals. Com també, des de l’Àrea de Turisme, s’ha destinat ajudes i s’ha creat la campanya de #gastroxecs per donar suport a l’hostaleria local.

El turisme ha canviat en els últims anys i cada vegada és menys estacional, ja que durant tot l’any Oliva ofereix la seua cultura, les seues festes i actes i promocions turístiques. Des del Departament de Turisme, que encapçala Kino Calafat, es treballa per continuar oferint l’essència d’Oliva com a destinació turística amb diversos projectes, com per exemple, la gran iniciativa Duna Market. Un esdeveniment a pocs metres de la platja que unirà oci, comerç, gastronomia, art i música durant un mes d’estiu i que té com a principal objectiu impulsar Oliva com a destinació d’oci i turisme familiar.

Sense cap dubte Oliva és una destinació singular on es pot gaudir de la tranquil·litat de les seues platges, de la varietat gastronòmica i admirar la seua cultura i tradicions. Un poble amb paisatges idíl·lics que inspiraven a Brines i esdeveniments esportius i familiars.