La piscina del Centre Esportiu del Grau tanca fins la primera setmana de febrer

La piscina del Centre Esportiu del Grau romandrà tancada fins la primera setmana de febrer com a conseqüència de la falta de subministrament de materials per a reparar el sistema de calefacció d’aigua calenta. La falta de utillatge i la recent baixa de temperatures, que han empitjorat l’avaria, han obligat al tancament temporal de la piscina. Tal com ha informat l’empresa subministradora, els materials arribaran a finals de mes, moment en el qual es realitzarà la reparació de manera immediata.

Les persones afectades per l’aturada del servei se les compensarà degudament. De la resta d’activitats es mantenen aquelles dirigides del centre i la sala de fitness.