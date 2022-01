Les escriptores nordamericanes, protagonistes del cicle «Dones Sàvies» de Gandia

La sala d’actes de la Biblioteca Central de Gandia acull a les 19.30 hores de hui dijous la quarta sessió del cicle de conferències «Dones Sàvies IV» amb el títol «Nova York altres veus, altres escenaris», a càrrec de Nieves Alberola Crespo, que parlarà d’escriptores nord-americanes. La xerrada es farà, tant presencialment com en streaming, a través del canal de Youtube de la Biblioteca.

Nieves Alberola Crespo és doctora en Literatura Nord-americana per la Universitat d’Alacant i Professora Titular d’Universitat del Departament d’Estudis Anglesos en la Universitat Jaume I.

El cicle de conferències està destinat a contribuir a la visibilitat de les dones en els camps de la ciència, la literatura, la música, la dansa i el pensament, ho organitza el CEIC Alfons el Vell i l’IMAB-Biblioteques Gandia, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, CEFIRE Gandia, Campus de Gandia de la UPV i la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Gandia.

Acte d’adhesió

Per una altra banda, a les 19 hores de hui també i a la mateixa sala d’actes de la Biblioteca es realitzarà l’acte de signatura de Biblioteques Gandia per a formar part del projecte Biblioteques en Igualtat. Acte d’adhesió entre l’Ajuntament de Gandia i l’Associació Clásicas y Modernas per a la promoció de la igualtat entre dones i homes en la cultura, i signatura de la carta d’igualtat entre les biblioteques.