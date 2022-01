El Monestir de la Valldigna, nou membre de la Xarxa Europea de la Música Antiga

LaCasaCalba torna a encetar la temporada de festivals d’hivern amb un clàssic, l’HOSTES, que en la seua onzena edició continua apostant per tot un ventall d’estils musicals en format reduït i tranquil de la mà de formacions de primer nivell. Set setmanes on s’alternaran propostes musicals que van des del jazz al rock passant pel pop, folk o la música clàssica, a més d’un espai per a teatre familiar.

Com ja es va anunciar, el cap de cartell és el polifacètic artista Pau Riba, qui presentarà una revisió de «Dioptria», disc mític del rock nacional, 50 anys després de la seua publicació. Un doble àlbum que aplega rock àcid, folk passat de voltes, ritmanblús i deliris tròpic-mediterranis com si estigués abduït pel Tropicalisme brasiler d’aquells anys. La seua actuació estava prevista per al passat 15 de gener però va ser ajornada després que l’artista donara positiu per còvid. En principi, serà ell, acompanyat per De Mortimers, qui tancarà el Festival en març. Així, és Pedro Burruezo, acompanyat pel grup Nur Camerata, els qui estrenaran el festival (22 gener). Burruezo & Nur Camerata presenten el seu darrer disc, «al-Majnún» (Satélite K) amb un espectacle que porta el cotítol de «La petjada andalusina». Un compendi de peces inspirades en el món d’al-Andalus i/o també algunes cançons tradicionals andalusines. Burruezo i la seua cohort d’excel·lents músics ens transporten amb la seva música a un món imaginari entre Orient i Occident, entre el passat i el futur, entre la tradició i la transgressió. El Centre Internacional de Música Medieval de la Valldigna s’incorpora des d’aquest gener com a membre de ple dret a la Xarxa Europea de la Música Antiga després de dues temporades, amb les quals s’ha aconseguit una programació de qualitat, èxit de públic i prestigi tant a Espanya com en altres països. La REMA és la única organització europea de la música antiga i a ella pertanyen festivals, centres d’estudi i organitzacions del més alt prestigi internacional, com puguen ser el Festival de Música Antiga d’Utrech, el Reial Conservatori de l’Haia, Cambridge Early Music Festival, el York Early Music Festival o el Festival Monteverdi. A més, la REMA, és socia de l’Associació Europea de Festivals. L’associació té com a finalitat el lideratge en la representació europea de la música antiga, promocionar aquesta, així com les investigacions relacionades en la música del període i la seua interpretació, propiciar la inclusió de la música antiga en els plans d’estudis i encoratjar la programació d’aquesta música. Les activitats són molt diverses, entre elles l’organització d’encontres dels membres des d’on debatre les línies de treball, facilitar la relació, així com els intercanvis per promocionar la música antiga, ajudar a músics joves a desenvolupar les seues carreres o la producció de postcast, entre altres. Des de la Mancomunitat de la Valldigna (Barx, Benifairó i Simat) destaquen com l’intens treball, amb la coordinació de Mara Aranda, comença a donar fruits importants. Des d’ara el Centre Internacional de Música Medieval seurà amb les institucions més importants d’Europa i també es beneficiarà de la projecció europea de les activitats programades al cenobi valldignenc.