Oliva organitza un cap de setmana ple d’activitats d’educació ambiental

La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Oliva ha organitzat per a aquest cap de setmana una sèrie d’activitats en diferents espais del municipi.

Dissabte, dia 22, tindrà lloc a la platja de Rabdells una jornada de voluntariat ambiental per a plantar flora dunar autòctona i amenaçada, i per a ampliar una tanca de protecció de les dunes amb l’objectiu de conservar l’ecosistema i protegir l’hàbitat del corriol camanegre a les platges d’Oliva.

Per al mateix dissabte, les persones interessades a col·laborar en la conservació de l’àguila pescadora ho poden fer i participar en el Cens Ibèric que es realitzarà durant tota la jornada del dissabte 22 de gener de 2022 en totes les zones humides i espais naturals susceptibles de la seua presència a la Comunitat Valenciana.

Diumenge 23 de gener a la zona de les Mànegues està prevista una jornada de neteja i plantacions de narcís autòcton.

Aquesta activitat de neteja i plantacions es dividirà en dues jornades. La primera serà la prevista per al 23 de gener a les 9.30 hores, que tindrà una durada de tres hores; les persones que hi participen acudiran a una zona per a fer una nova plantació i on podran fer neteja local de la zona assignada. La segona jornada tindrà lloc el dissabte 29 de gener.

Esta activitat, totalment gratuïta, també necessita la inscripció prèvia, a través del contacte al telèfon: 679 195 227 o bé per correu electrònic: parque_pegooliva@gva.es.