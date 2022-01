El Pla Urbanístic de xeraco

E l que un poble decideix sobre el seu urbanisme conforma la identitat, una manera única de viure i relacionar-se amb el seu entorn. Les Normes Subsidiàries aprovades pel primer ajuntament democràtic de Xeraco dissenyaven un model de poble i platja sostenible, de baixa volumetria i respectuós amb el paisatge natural. Si exceptuem algunes infraccions i la ubicació de dues indústries fora d’ordenació tolerades pels governants, podem considerar que el model iniciat fa quaranta anys ha resultat altament exitós i sostenible.

El PGOU (Pla General d’Ordenació Urbana) aprovat el novembre de 2021 és un document obsolet abans de nàixer, elaborat en plena eufòria urbanística i que s’allunya del model descrit amb anterioritat, similar al que la Generalitat va rebutjar en 2005.

En la legislatura anterior, amb la representació que ens atorgaren els vots, intentàrem convéncer a la resta de regidors que l’explosió de la bombolla urbanística demostrava l’error de plantejament, i obligava a reconsiderar i a tornar a un model que mai es devia haver abandonat. Per a contradir aquest argument, es va apel·lar al temps invertit en la seua tramitació i es va argumentar que era urgent aprovar-lo, mentre la demanda de sòl urbà era ja inexistent.

Vam participar en les comissions d’Urbanisme denunciant les deficiències i intentant reconduir el pla amb nul èxit, i esperàvem que en el període d’exposició al públic es tingueren en compte les nostres suggerències raonades i documentades.

Les dotze al·legacions presentades per Unides Podem–Canviar Xeraco han estat durant deu mesos en poder de la corporació, i pel que es desprén de la resposta, queda clar que cap d’elles s’ha arribat a tractar pels responsables polítics, així com tampoc s’ha proposat cap reunió amb les parts interessades per a parlar d’elles, sent totes denegades amb arguments com «ens trobem amb advertència de caducitat», «es pot deixar per al desenvolupament del pla», «acceptar-la suposaria canviar de model», o, directament, falsejant la realitat amb arguments que a continuació mencionarem.

Aquest pla nega la possibilitat de consolidar el nucli de residents permanents existent a la platja, al no incloure la vivenda protegida que li correspon, i a més a més no dotar-la d’un accés definitiu que sí figurava en estudis anteriors. També es rebutja donar solució al trànsit al no ampliar els vials destinats a aquest fi.

La programació de sòl urbà és sens dubte excessiva i suposarà per als propietaris unes càrregues que no seran compensades, suposant que uns terrenys abans rústics tributaran com urbans sense poder ser-se edificar. S’opta per l’expansió del poble per la zona est, un espai de protecció de la marjal la urbanització del qual ja va ser rebutjada al seu dia per la Conselleria de Medi Ambient, que a més anul·laria el caràcter de ronda perimetral de la Ronda de Bruguieres. A més a més, es preveu una expansió al nord que arriba al cementeri municipal. Es descarta l’única opció que considerem viable, l’oest de la població (aprofitant l’execució del desviament de la N-332 programada pel Ministeri de Transports), argumentant la seua impossibilitat, mentre per altra banda es va decidir aprovar un polígon industrial al mateix lloc a simple petició i benefici d’un únic particular.

Per intentar resoldre el problema dels recursos hídrics, proposàvem la protecció de la totalitat dels terrenys que nodreixen el nostre aqüífer, donat l’excés de nitrats i pesticides. Una al·legació que ha sigut incomprensiblement denegada, tot i que les alternatives que contemplen els estudis realitzats, com ara recórrer als aqüífers de la Valldigna o de Gandia-Dénia o crear una planta potabilitzadora, són inassumibles pel seu cost.

Referint-nos a l’ocupació del territori, la manca d’una xarxa separativa de drenatge del terme ens condemna a les contínues inundacions que sempre hem patit, entre altres motius per no tindre en compte una sèrie d’elements que es troben absents del PGOU aprovat: La connexió del barranc de les fonts amb la marjal. La recuperació de les séquies i l’eixida a les turbines. L’eliminació de la barrera del riu Vaca que provoca la mortaldat periòdica de la fauna per manca d’oxigenació. La depuració de les aigües pluvials del poble que contaminen les nombroses basses de la marjal.

Un dels problemes més greus és el de la mobilitat. Disposem d’una única entrada pel sud de la N-332 per accedir als polígons nord i sud, poble i platja, per la que transiten més de dos-cents vehicles pesats a diari travessant tota la Ronda de Bruguieres, i no s’ha considerat tampoc la proposta d’accés nord, que seria necessària i urgent al no ser possible altra solució amb el disseny del pla proposat.

Per últim, trobem a faltar alguns elements a protegir del nostre terme, mentre en canvi es mantenen com a protegits molts altres sense cap valor arquitectònic ni històric a les façanes del nucli urbà, que poden comportar enormes dificultats per als particulars de cara a la reforma de les vivendes.

En conclusió, pensem que un Pla General d’Ordenació Urbana és el suficientment important per al futur del poble com per a que els nostres representants a l’Ajuntament hagueren llegit, almenys, algunes de les prop de cinquanta al·legacions presentades entre les nostres i les d’altres entitats, associacions i veïns. D’aquesta manera, en cas de rebutjar-les, tal vegada podrien haver-ho fet amb arguments més rigorosos que per exemple el emprat per a negar-se a reduir l’alçada màxima de les construccions agrícoles, afirmant que «las pendientes acusadas del terreno no provocarian impacto visual».

L’única finalitat de les nostres al·legacions era la millora del nostre poble i del seu entorn, apel·lant al desenvolupament sostenible tan imprescindible hui en dia i que en Xeraco ja portàvem aplicant des de fa dècades, repercutint en el benestar de tots. Vist el tractament rebut, només ens resta esperar que els òrgans de la Generalitat encarregats de la seua aprovació definitiva ho facen amb rigor i responsabilitat.