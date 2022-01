Sis locals d’Oliva celebren la Setmana Gastronòmica de la Carn i el Vi

Oliva inicia demà dilluns la segona «Setmana Gastronòmica de la Carn i el Vi», que es mantindrà fins al diumenge que ve en sis bars i restaurants de la localitat que oferiran al migdia un menú, amb dos entrants, plat principal, café, postres i una beguda creat exclusivament per a aquesta setmana.

La Regidoria de Turisme, en col·laboració amb Gastroliva, continua la seua aposta de promoció i dinamització de l’hostaleria d’Oliva i els productes de la gastronomia local a través d’aquestes experiències culinàries.

Segons informa l’ajuntament, després de l’excel·lent acollida que van tindre l’any passat, tornen les setmanes gastronòmiques en l’hostaleria d’Oliva amb l’objectiu de promocionar la gastronomia local i dinamitzar el sector hostaler de la ciutat. Aquestes convocatòries gastronòmiques són una excel·lent eina de promoció per a dinamitzar el consum en els establiments hostalers utilitzant menús temàtics amb el focus en l’excel·lent qualitat i versatilitat de la cuina d’Oliva a través d’aquestes experiències culinàries.

Cada establiment que participa en la campanya presenta el seu menú, a un preu de 20 euros, incloent dos entrants, plat principal, café, postres i una beguda.

Els establiments que s’han sumat a la iniciativa són Les Dos Llunes, El Pelut, El Lloc, El Tou, el renovat Paco Soqueta, La Sota i el Restaurante del Club de Tenis. Durant tota la setmana aquests set restaurants oferiran menús variats amb la carn en diferents versions com a protagonista. Entre els plats que es podran degustar aquesta setmana hi ha propostes tan suggeridores com fetge de corder a la graella, amb ceba caramel·litzada i arròs salvatge; goulash de Black Angus amb tallarins parmesana; colze al forn amb chucrute al cava o la típica a la brasa.

Aquesta acció municipal donarà pas a unes altres setmanes gastronòmiques en mesos posteriors en diversos establiments, com la dels arrossos, l’esmorzar, el peix, o la de la cullera.