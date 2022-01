"El calendario no es el que hubiéramos firmado, pero es el que hay y así lo asumimos"

Alejandro Mesa, técnico del Angels Vision Units pel Bàsquet Gandia de la Liga EBA, no está demasiado satisfecho con el calendario de su equipo en la segunda fase de la temporada, que da acceso a jugar las fases finales de ascenso. El entrenador afirma que "no es el mejor, es decir, no es el que hubiésemos firmado, pero es el que hay, debemos jugar todos contra todos y así hay que asumirlo".

Argumenta Mesa que "empezar y acabar fuera de casa no es lo ideal y, además, en la segunda vuelta de la liguilla, que es el momento decisivo, debemos disputar tres partidos en casa y cuatro fuera". En cualquier caso, añade, "nos tenemos que enfrentar a todos los rivales y tampoco hay que darle más vueltas". Piensa el técnico del Angels Vision que los dos equipos clasificados de Murcia, Jairis y UCAM, parten como favoritos por su trayectoria en la primera fase de la campaña y su potencial. "Después estaríamos el Llíria, el Paterna y nosotros y, finalmente, los otros tres conjuntos, Vila-real, Claret y Torrent, que salen de tapados, pero pueden dar muchas sorpresas". Los tres primeros clasificados de este grupo de clasificación formado por ocho clubs se clasificarán directamente para las fases de ascenso a la LEB Plata. Alejandro Mesa ya ha visto en acción a todos los rivales "al menos en un partido" de la presente temporada porque "había que estar preparados para analizar a cualquier rival". Esta segunda liguilla arranca este fin de semana del 29 y 30 de enero y finalizará el 30 de abril sin descanso ni en la Semana Santa. El cuadro gandiense visita la cancha del UCAM Murcia en su estreno, en partido programado a las 20 horas< del sábado. Los de la Safor tienen la plantilla diezmada debido a las bajas poir lesión.