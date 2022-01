Cristina Almeida tancarà la Universitat d’Hivern a Gandia

Carles Sans no necessita cap presentació. Este humorista, ex del Tricicle, arriba demà divendres, 28 de gener, a Gandia amb un nou espectacle, «Per fi sol!», això sí produït pel mític trio català.

Ara que Tricicle es pren un descans indefinit, Carles Sans, després de 40 anys en silenci, aprofita este espectacle per a parlar i ho fa per a contar divertides anècdotes professionals i personals viscudes durant tot este temps.

Confessions tan sorprenents com que abans de convèncer els seus socis de formar una companyia es va interessar primer en les seves núvies o com va aconseguir superar la seva última colonoscòpia mentre la doctora li parlava de Tricicle. Este és l’espectacle que tots els seguidors de Tricicle voldran veure perquè conta els secrets d’una companyia molt estimada que ha fet rècord de públic allà on ha anat.

Ahir encara restaven per vendre algunes entrades, que es poden adquirir al web instanticket.es o a la Casa de la Cultura a 8, 10 o 12 euros.

El show está programat a les 20 hores al Teatre Serrano.

Gandia tancará la Universitat d’Hivern de 2022 el divendres 18 de febrer amb la conferència de la advocada, política i feminista Cristina Almeida. La cita serà a les 19 hores en la Casa de la Marquesa. La conferència portarà per títol «Feminisme i violència. La lluita incansable».

L’edició d’enguany s’estructura sota el lema «La salut de les dones. Aprenentatges per al benestar físic, mental i social». La programació es desenvoluparà del 14 al 18 de febrer i inclourà tres cursos.

El primer d’ells estarà dedicat a l’alimentació conscient. També dedicat a l’alimentació estarà el segon: «·Gastronomia, nutrició i salut en la dona», mentre el tercer dels cursos és «Dones i salut mental, una història a revisar».

La inscripció als cursos ja està oberta i es pot formalitzar de forma gratuïta a través de la web del Centre de Gandia de la Universitat: www.uv.es/uvgandia. Els cursos es realitzaran de forma presencial i en línia.

La programació de l’Universitat d’Hivern dirigida per l’Universitat de València s’ha organitzat amb el suport de l’àrea d’igualtat de l’Ajuntament de Gandia.