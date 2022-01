La Font aposta per un Sant Antoni només cultural sense fira ni mercat

La Font d’en Carròs torna a celebrar Sant Antoni del Porquet, a pesar de la situació sanitària actual, pel que la programació es durà a terme d’una manera adaptada. Per tant, i malauradament aquest any no hi haurà fira ni mercat medieval amb la qual cosa les activitats del porrat es limitaran a aquelles de caràcter cultural.

La programació s’enceta hui divendres, 28 de gener, amb un acte pre-porrat a la Casa de la Cultura, concretament amb la presentació del Pla Director de la Muralla Portal Roig i Baluard del Rafalí, a càrrec de l’estudi «El Fabricante d’Espheras». Demà dissabte hi haurà teatre de titelles, música en directe, un taller de ràdio, un espectacle d’humor i música, la missa a l’ermita i un correfoc i encesa de la foguera. Per a diumenge resta la benedicció d’animals i pans i un concert de música per a tota la família.