Un hombre roba el cable de las cámaras de seguridad del polígono de Daimús

Una actuación de la Policía Local de Daimús y de la Guardia Civil de Oliva ha permitido identificar y detener a un hombre, de unos 40 años, presuntamente implicado en el robo de cientos de metros de cable de cobre en esta localidad.

El objetivo del ahora arrestado llama la atención, porque no eligió una zona cualquiera, sino el polígono industrial de Daimús, y, encima, el cable pertenecía, en parte, al sistema de videovigilancia que se había colocado en este lugar precisamente para disuadir de la comisión de robos u otros delitos y, en el caso de que se produjeran, poder facilitar su resolución.

Según fuentes consultadas por este periódico, el robo sorprendió a los empresarios del polígono y a las autoridades locales precisamente por tratarse de un sistema de seguridad. El ladrón, en la operación que llevó a cabo, causó daños por valor de unos 15.000 euros.

El robo de cobre, que en tiempos no muy lejanos se convirtió en un auténtico botín para personas o grupos de delincuentes, sigue siendo habitual en zonas alejadas o con escasa vigilancia. No que no es tan normal, y de ahí la sorpresa en Daimús, es que se lleve a cabo en lugares tan controlados como un polígono industrial.