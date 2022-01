Després de cancel·lar el Porrat de Sant Blai de 2021, per primera vegada en la història, degut a la situació de pandèmia mundial, l’Ajuntament de Potries ha fet pública este divendres la programació que confirma que el Porrat de Sant Blai sí que se celebrarà este any 2022.

L’alcaldessa, Assumpta Domínguez, ha manifestat que “este Porrat pretén demostrar la necessitat que tenim de celebrar-lo; per a l’economia dels nostres comerços i de desenes de comerciants ambulants de la fira i el mercat gastronòmic i artesà; per a la dinamització social del nostre poble; i per a la salut emocional de qui decidisca vindre a gaudir-lo”.

El Porrat de Sant Blai se celebrarà entre el dijous 3 i el diumenge 6 de febrer, amb una programació adaptada però completa. Els canvis més destacables els pateixen les nits i la tradicional relíquia de Sant Blai. El regidor de Cultura, Sergi Vial, ha explicat que “la situació pandèmica havia de tindre les seues afeccions en la programació. S’han estudiat totes les possibilitats, tenint en compte la situació de la COVID-19 i les possibilitats logístiques i de seguretat previstes per les autoritats sanitàries. D’una banda, la relíquia no es passarà, per a reduir contactes, sinó que n’hi haurà una sèrie de benediccions programades per la parròquia. I d’altra banda, ens hem vist obligats a convertir les nits de festa, amb altes possibilitats de contagi i grans requeriments d’infraestructura, en un sopar popular que tindrà lloc la nit de dissabte, amb acompanyament musical”.