Versonautas i la seua «cançó parlada» al Teatre del Raval

El Teatre del Raval de Gandia acull el segón cap de setmana del Festival Hostes, que en la seua onzena edició continua apostant per tot un ventall d’estils musicals en format reduït i tranquil de la mà de formacions de primer nivell. Set setmanes on s’alternaran propostes musicals que van des del jazz al rock passant pel pop, folk o la música clàssica, a més d’un espai per a teatre familiar.

Este dissabte, 29 de gener a les 20 hores, és el torn del grup valencià Versonautas, format per Ana Sanahuja i Roqui Albero, els quals presentaran «Astre Blau», el seu primer àlbum discogràfic. Els Versonautas combinen paisatges musicals i poètics fins a crear un estil propi que podríem anomenar «cançó parlada». Sobre l’escenari, una proposta molt personal farcida de versopsicodèlia, spoken word, electrònica i performance. El nom del grup és un regal de Jorge Drexler, que també va col·laborar en la gravació del disc junt amb altres autors com Sílvia Pérez Cruz. Les entrades per al Festival Hostes 2022 estan a la venda en la web del Teatre del Raval. També s’ha previst un abonament per assistir a sis jornades del festival (excepte el concert de Pau Riba, perquè ja té totes les entrades esgotades). L’aforament està reduït i es garanteixen totes les mesures de seguretat sanitàries. (www.lacasacalba.org/www.teatreravalgandia.org )