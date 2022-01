Más donaciones de órganos que nunca en 20 años en el hospital de Gandia

Manuel Solera, miembro del equipo de coordinación de trasplantes del hospital de Gandia explicó ayer a Levante-EMV las claves por las que el año pasado se triplicaron las donaciones en el centro de referencia de la comarca de la Safor.

El doctor, que trabaja junto a Alejandra Guglieri, Jesús Torres, José Luis Tato y Rebeca Ivars, habla, en primer lugar de «un cambio en la coordinación» del departamento de trasplantes. «Es una cuestión que va más allá del cambio de nombres, ya que ha implicado también una variación de los protocolos», indicaba. El cambio en la estructura ha buscado la implicación de toda la plantilla del centro hospitalario, desde doctores hasta celadores, como explicaba el doctor. «Además de cambiar el equipo debes darte a conocer a todo el equipo del hospital y también a la sociedad». Esa comunicación hace que la información respecto a los trasplantes llegue mucho más a la ciudadanía, que dispone de más herramientas para decidir en torno a la donación. «La ciudadanía tiene más información que antes».

Pero el cambio de protocolos también ha tenido efecto a nivel interno. «Ahora se analiza qué pacientes son candidatos a donación por asistolia y cuáles por muerte encefálica, hay más servicios implicados», señala Solera.

Otra de las claves en el incremento de las operaciones de explantes es precisamente la introducción de la técnica de la asistolia, que ha sido otro de los cambios que se han producido en la organización interna del departamento. Durante el 2021 se llevaron a cabo dos operaciones con esta técnica, que permite mantener los órganos oxigenados mientras se realiza la intervención.

Para quien vive la amarga experiencia de perder a un familiar de forma inesperada, en ocasiones, el único consuelo que le queda es el poder pensar que con los órganos de la persona que se ha marchado para siempre se pueden salvar otras vidas.

El hospital Francesc de Borja de Gandia cerró el 2021 con la cifra de donaciones más alta de su historia. Nunca, en 20 años desde que se autorizaron las extracciones de órganos en el centro por parte de la Conseleria de Sanidad, se habían realizado tantas intervenciones. En concreto, se llevaron a cabo siete extracciones de órganos, lo que triplica la media de ejercicios anteriores, que se situaba en dos intervenciones anuales.

El hospital de referencia de la comarca de la Safor recibió hace dos décadas la licencia por parte de la Conselleria de Sanitat para poder hacer explantes, es decir, extracciones de órganos, que después se trasladan a otros centros donde se implantan a pacientes que los necesitan, que ya esperan sobre la mesa de operaciones para poder recibirlo.

Durante el 2021, además, el centro gandiense realizó por primera vez en su historia una intervención de extracción mediante una técnica llamada asistolia controlada. Se trata de un método con el que se conecta al paciente, ya fallecido, a una máquina que mantiene oxigenada la sangre, y por tanto los órganos, mientras se realiza la interención. Los profesionales del hospital gandiense realizaron dos intervenciones de este tipo en el año , mientras que las otras cinco fueron por muerte cerebral.

No todos los pacientes son susceptibles de que se le pueda aplicar la técnica de la asistolia. La diferencia está en si hay muerte cerebral o no. Si no hay actividad encefálica se practica una operación ordinaria, como la que se ha hecho siempre en el centro. En cambio, la asistolia se practica cuando una persona sufre daños tan graves que no va a poder a salir adelante. El fallecimiento se produce en la mesa de operaciones, donde automáticamente se le conecta al sistema extracorpóreo.

Con estas cifras, el Francesc de Borja se colocó como el noveno hospital de toda la Comunitat Valenciana en número de donaciones de órganos y en el segundo puesto entre los comarcales, solo por detrás del hospital de Orihuela, que registró ocho extracciones según el comunicado remitido ayer por el Departamento de Salud de Gandia.

Esta cifra ha sido posible gracias a la solidaridad de las familias de las personas fallecidas. Una persona que muere puede donar varios órganos, que, a su vez, pueden ser implantados en otros tantos pacientes, cuyas vidas, en la mayoría de los casos, dependen de recibir estos órganos. Es una decisión complicada para las familias, aunque, en la mayoría de ocasiones la respuesta es positiva.

El hospital de Gandia cuenta autorización para realizar extracciones, por lo que los implantes de los órganos que donan los y las pacientes de la comarca de la Safor se realizan en otros centros de la Comunitat Valenciana. La Fe, en València, fue el año pasado récord nacional de trasplantes.