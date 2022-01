les religions de la ciutat

V ivim en una societat plural, complexa, on conviuen diverses cultures, llengües i religions. Els moviments migratoris, els mitjans de comunicació, les noves oportunitats d’estudi i treball, el turisme, entre altres molts factors, han anat configurant uns espais demogràfics ben diferents de les poblacions tradicionals de caràcter estable. Les societats europees, aparentment secularitzades, ara han de gestionar una evident presència de la religió i reconsiderar el seu valor en la configuració de la persona humana. El cas concret de la nostra ciutat pot ser un útil banc de prova d’esta perplexitat del pensament actual respecte de la religió.

Com en tota aproximació a la realitat, per a saber l’abast real del fet religiós en la nostra ciutat, caldrà inscriure’l en el seu context demogràfic. Sense cap pretensió de rigorosa estadística per a il·lustrar el nostre pluralisme religiós, hi convé recordar que de la nostra població de 75.000 habitants, uns 15.000 són estrangers, dels quals 9.000 són europeus, en bona part ciutadans comunitaris, mentre uns 6.000 són originaris d’altres continents. Unes xifres certament modestes en comparació amb altres ciutats i comarques valencianes, com les de la Marina i la Plana Baixa.

La transposició d’estes dades a l’adscripció religiosa, a falta dels corresponents estudis sociològics, tan sol poden aspirar a mostrar les tendències de les diverses confessions religioses. En este sentit, al catolicisme majoritari, per fe i cultura, li correspon uns 60.000 adscrits, als quals s’han de sumar uns 3.000 estrangers. Una descripció aproximada dels altres 12.000 estrangers, ens proporciona les següents referències: cristians ortodoxos (7.000), anglicans, luterans i reformats (500), evangèlics (1.500) i musulmans (3.000). Encara resulta pràcticament impossible de quantificar el nombre dels no adscrits a cap religió, els ateus i els agnòstics o els adeptes a alguna religió sense presència pública coneguda per no ser numèricament rellevant.

Els cristians ortodoxos procedixen dels Patriarcats de Bulgària, Romania, Rússia i Ucraïna. Tenen algunes parròquies per a atendre als búlgars i romanesos, amb locals propis o cedits ocasionalment per institucions catòliques. Els russos tenen una magnífica església a Altea. El seu calendari litúrgic és diferent, en uns dies, del propi dels catòlics, ajustat en el segle XVI. Els anglicans, residents a la Safor i sobretot a la Marina, també tenen llocs de culte, en alguns casos, compartits amb comunitats catòliques. La poca població d’origen alemany en la nostra comarca i, en conseqüència, l’escassa presència de luterans, no ha produït una estabilitat cultual.

Els evangèlics tenen diferents denominacions congregacionals, però les tendències baptistes i pentecostals són les més importants en la nostra ciutat, en gran part integrades per immigrants americans. Els baptistes, de llarga tradició als Estats Units, tenen el Centre Cristià Esperança, que, a més del ministeri de la predicació, té activitats amb xiquets i jòvens, també de caràcter lúdic i cultural. Els pentecostals, originaris dels Estats Units, tenen algunes congregacions, encara que molt inestables, inclús amb canvi de nom. Una d’elles és l’Església del Cos de Crist. També és coneguda la ONG dedicada a la restauració de mobles, entre altres treballs. També és pentecostal l’Església de Filadèlfia, d’origen francés, integrada en el Moviment Evangèlic Gitano. Ja en la perifèria cristiana, hi ha algunes confessions nascudes del mil·lenarisme nord-americà: l’Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies (mormons) i els Testimonis Cristians de Jehovà.

Els musulmans són originaris del Marroc, Algèria, Pakistan i alguns països de l’Àfrica subsahariana. Són sunnites, el corrent majoritari musulmà. Tenen dos mesquites, gestionades per entitats culturals reconegudes, dedicades a la pregària i la formació doctrinal. Celebren les festes pròpies, com la de l’Anyell i el mes de ramadà. És la comunitat religiosa més visible pels seus costums i la forma de vestir, sobretot de les dones. Les diverses escoles jurídiques tenen molta importància en la seua orientació ètica i social.

En general, no hi ha un diàleg fluid entre les diverses confessions religioses per les barreres lingüístiques i culturals, la inestabilitat dels moviments migratoris, i la falta d’una cultura religiosa, ben evident en tots els trams de l’ensenyança. En l’àmbit universitari, a diferència de les àrees germàniques i anglosaxones, a penes s’hi estudia filosòficament i científicament la religió. Des del segle XIX, el pensament liberal va considerar la religió com un element exclusiu de la consciència individual, sense incidència social i cultural. La influència marxista, des dels anys 60 del segle XX, va considerar irrellevant la religió pel seu caràcter de supraestructura ideològica, mentre l’estés racionalisme cientista la considera un producte d’un estadi superat de l’evolució humana. Els nous corrents del pensament actual, més atents a la complexitat de la condició humana, han obert una visió més positiva de la religió i dels seus valors humanitaris.