Més mitjans per atendre el manteniment de Gandia

visita. L’Ajuntament de Gandia ha posat en marxa més mitjans per a inspeccionar la ciutat i atendre els desperfectes que puguen trobar per poder accentuar la tasa de manteniment de la ciutat. Tres persones es van incorporar ahir com a informadors de via pública, i tenen assignada una zona concreta de la ciutat i que hauran de detectar desperfectes perquè siguen arreglats. Els informadors s’encarregaran de detectar desperfectes als carrers i transmetre’ls a les brigades de serveis bàsics per a la reparació. Autoritats locals van estar ahir a la plaça Bennacer per comprovar de primera mà els treballs de millora i reparació que s’estan duent a terme a la zona. L’alcalde, José Manuel Prieto va destacar que aquest tipus d’actuacions semmarquen dins d’un dels objectius bàsics del govern que passa per «centrar-nos en les xicotetes coses i en el dia a dia dels nostres veïns» i va recordar que el consistori ha destinat una inversió propera als dos milions d’euros per posar en marxa les brigades que s’encarreguen d’aquestes actuacions. «És important que l’ajuntament tinga ulls al carrer perquè això ens permet actuar de manera més eficient. A la imatge de l’esquerra, dos operaris, en plena faena de repintar un banc a la plaça de Bennàcer.