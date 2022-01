«Apareció en el momento justo, fue mi ángel de la guarda»

«Le estaré eternamente agradecida porque apareció en el momento justo, fue como mi ángel de la guarda y evitó una desgracia mayor». Así de emocionada se expresó ayer Fina Pérez, dependienta en un estanco de Gandia, tras reencontrarse en el establecimiento con Miguel Iglesias, el agente de la Guardia Civil que protagonizó una atrevida gesta el pasado jueves al detener, mientras estaba fuera de servicio, a dos jóvenes que intentaron atracar a la mujer, amenazándola con sendos cuchillos en sus manos.

Los hechos, como ya adelantó Levante-EMV, sucedieron sobre las siete de la tarde en el local, situado en el barrio de Corea, en la calle del Poeta Llorente, detrás del colegio Cervantes. A punto de anochecer y con la calle casi vacía, el agente, que estaba paseando a su perro, vio cómo dos jóvenes merodeaban por los alrededores con una actitud extraña que le llamó la atención. Como prevención, telefoneó a la Policía Nacional para alertar sobre el asunto. Mientras realizaba la llamada observó que los chicos se colocaban unos pasamontañas, empuñaban unos cuchillos y corrían al estanco.

«No me lo pensé dos veces, sin ni siquiera colgar, me guardé el teléfono móvil en el bolsillo y entré en el estanco», relata el agente. En ese momento los chicos estaban al otro lado del mostrador; uno trasladando a Fina a una estancia contigua y el otro hurgando en la caja registradora. Ante el temor de que la mujer resultara herida, apuntó a los atracadores con su arma corta particular y gritó «alto, Guardia Civil». Acto seguido mostró su placa y se puso en medio de la puerta para evitar que huyeran.

Pero como los atracadores no le hacían caso, disparó al techo y les ordenó que se tumbaran en el suelo. La estrategia dio resultado porque, en ese momento, los chicos sí obedecieron y el agente les pudo retener hasta que llegó la Policía Nacional. La llegada de esos «zetas», hasta tres coches patrulla, fue rápida, ya que desde la centralita del 091 estaban escuchando, estupefactos, lo que estaba pasando en el estanco a través del móvil del guardia. A continuación, agentes de la Policía Nacional, y también de la Local, se hicieron cargo de los detenidos, entre la expectación de los vecinos que observaban todo el dispositivo. Nadie resultó herido en este suceso.

Salinas, ayer, preguntado por el uso del arma corta, aclaró que lo hizo porque realmente vio peligrar tanto su vida como la de Fina, que sufrió un ataque de ansiedad. «Uno de ellos se acercó hacia mí con el cuchillo», justificó el agente, que viene de una familia muy ligada al Instituto Armado, ya que su padre fue capitán en Gandia y su hermano también es guardia civil. Es la primera vez en su trayectoria profesional que este agente, destacado en Tráfico, se encuentra ante una situación así.

Los arrestados, con antecedentes policiales y uno de ellos menor de edad, siguen a disposición del juez y de la Fiscalía de Menores.