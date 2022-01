La calma de compromís

D ecía esta semana Josep Alandete en un medio local que ni él ni su partido están en la lógica de la precampaña anticipada porque lo importante es seguir trabajando y los resultados políticos de la gestión del gobierno son evidentes. Pero precisamente esta semana el PP de Víctor Soler ha puesto en marcha un dispositivo informativo para contrarrestar la estrategia mediática del PSOE local, iniciada desde hace meses como consecuencia del relevo en la alcaldía y la necesidad de reforzar la imagen de José Manuel Prieto, por lo visto aún en fase de construcción, como el Nuevo Mestalla.

La posición de Compromís, en teoría, es impecable, porque la precampaña anticipada trasladará al ámbito público un volumen de ruido que no merecen los ciudadanos y que no forma parte del debate político ni por el forro. Pero, en el plano real, la calma de Alandete no tiene sentido una vez que los dos grandes partidos se han declarado una guerra informativa, o pseudoinformativa, que solo terminará dentro de dieciséis meses. Si en el choque mediático que se aproxima Compromís opta por no mover ficha y seguir instalado en el mejor de los mundos posibles deberá explicar, al menos, las razones de una decisión que, si parece más ajustada a la configuración sociológica de una ciudad como Gandia que el desbarajuste que nos espera, obliga al partido de Alandete a señalar a su socio del gobierno y al principal partido de la oposición como responsables directos, por ese orden, de una situación tan extraña como indeseable.

Compromís es muy dueño de no participar en la kermés informativa orquestada por el PSOE y a la que inevitablemente se ha sumado el PP, pero si esa postura honra a los nacionalistas, no es menos cierto que sobre ellos pesa la responsabilidad de no haber intervenido a tiempo en una deriva propagandística sobre la que tampoco han conseguido producir una pedagogía convincente. El resultado de esa irresolución es que Compromís ni estará en los próximos meses en la batalla estratégica ni puede impedirla ya porque llegaría tarde para hacerse oír, y quien piense que ese panorama encierra algún tipo de ventaja para los nacionalistas dará muestras de un optimismo portentoso.

La cuestión sobre la que ningún partido se pregunta (ni lo hará) es qué beneficios obtienen los ciudadanos de una serie de operaciones políticas de agitación y propaganda que les tomarán como rehenes hasta mayo del año próximo cuando todavía quedan dieciséis meses de gestión. El cambio de signo político en el ayuntamiento gandiense parecía haber liquidado esa figura teatral y pueblerina, el alcalde-estrella, catalizador y emblema de todas las decisiones consistoriales e infundido de una ciencia que, por lo visto, solo procura el poder y permite tomar las más peregrinas decisiones. En solo seis meses Prieto ya ha consagrado la costumbre de financiar a fondo perdido a la Iglesia, adelantar la precampaña año y medio y aparecer en Navidad para sermonear al pueblo, confortarlo espiritualmente y señalar el camino del futuro. Un proceso de exhibición permanente que no responde a necesidades institucionales y desmiente, por otra parte, la idea sugerida por Alandete de que basta una buena gestión para persuadir al electorado a su debido tiempo.

Ahora que el PP se ha sumado a la romería mediática promovida por el alcalde y Prieto y Soler nos ofrecerán en breve una ración diaria de posados sazonados con los discursos pertinentes, una cosa al menos parece clara: la política palidece y vuelve la comedia, como en los buenos tiempos de la diversión. Pero Compromís no perderá la calma.