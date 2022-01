De Gandia a Tanzania para cambiar el mundo desde la educación

Salvador Ferrer Alemany, vecino de Gandia, educador del colegio Cervantes y conseller del CEIC Alfons el Vell, ya había viajado a India y Sudáfrica a poner su granito de arena en proyectos de cooperación en zonas pobres utilizando el ámbito de la educación. Por ese motivo, cuando su sobrina, Rebeca Dénia, intérprete y traductora residente en Londres, le propuso hacer un tercer desplazamiento, en este caso a Tanzania, no dudó ni un momento en aceptar. La idea era viajar en 2020 pero la pandemia acabó por enterrar el plan en un principio. Cuando medio mundo había cerrado fronteras «Tanzania no lo había hecho y podríamos haber viajado pero, aun así, nos aconsejaron no volar», explicaba en conversación con Levante-EMV.

No perdieron el billete, ya que la compañía les ofreció un bono que caducaba el pasado 31 de diciembre. Por ello, lo volvieron a intentar en el verano del año pasado pero problemas médicos y profesionales les obligaron, de nuevo, a posponer el viaje. «Prácticamente ya habíamos tirado la toalla y pensábamos que no iríamos», reconoce. Sin embargo, su espíritu les impedía rendirse y «después del verano nos volvimos a plantear el viaje con la ONG y pensábamos que era una pena no hacerlo». Así fue como decidieron reactivarlo. Finalmente tuvo lugar las pasadas fiestas de Navidad. Salieron desde Barcelona: Salvador Ferrer, su sobrina Rebeca Dénia y un joven natural de la ciudad condal, Guillem Costa, que se enroló en el proyecto con apenas 17 años y con el permiso de su familia. «Es un joven muy valiente y decidido», explica Ferrer. Acudían en representación de la ONG Yumari, afincada en Valladolid, con la que colaboraban. Su destino fue Moshi, en Tanzania, una ciudad ubicada a los pies del Kilimanjaro, muy pobre y humilde pero en la que «hay mucha vitalidad y alegría», indicaba Ferrer. El punto es una zona de llegada de las expediciones que acuden al Kilimanjaro, una de las montañas más famosas para los alpinistas, de más de 6.000 metros. Pese a ello «en los dos últimos años ha bajado mucho la afluencia de montañistas debido a la pandemia y eso también ha hecho mucho daño a la zona», indicaba Salvador Ferrer. El objetivo del viaje era conocer uno de los proyectos que la organización está llevando a cabo en la zona, el orfanato Samaria Children Center, que acoge a niños y niñas que han sido abandonados por sus familias, en muchos casos por cuestiones de drogadicción, y que deambulan por las calles. En estos momentos, explicaba Salvador Ferrer, hay un centenar de menores pero presenta muchos problemas de infraestructura. «Pese a ello, no deja de acoger a ningún niño», señala Ferrer. El orfanato fue creado hace treinta años por un trabajador social con apenas diez niños y niñas. El motivo del viaje era, además de conocer el proyecto que lleva a cabo la oenegé, llevar diferente material. «En principio pensamos trasladar material sanitario pero no nos lo recomendaron, también nos propusieron llevar material informático», aunque tampoco fue posible. Finalmente, lo que hicieron fue implicar a dos clubes deportivos de la ciudad. El Club de Córrer El Garbí y el CA Safor Teika, que donaron ropa deportiva y mochilas. «Cogimos todo el que podíamos facturar y lo trasladamos», explica Salvador Ferrer. «Como es una zona con tanta pobreza, todo lo que lleves es muy bien acogido», indicaba el cooperante. Los niños y las niñas, cuenta, alucinaron con todo el material que les entregaron. Les hizo muy felices y se mostraron muy agradecidos por la donación. Además, desde el colegio Cervantes de Gandia también colaboraron con una aportación económica. Ese dinero ha servido para patrocinar a tres niños del orfanato durante su etapa escolar hasta secundaria, que es uno de los proyectos de cooperación que se llevan a cabo en el orfanato. «Sin este tipo de esponsorizaciones no habría ningún niño». «Desde aquí, lo que se hace es pagar curso a curso mediante una aportación anual hasta que llega a secundaria, si por el camino se abandona el apadrinamiento se acaba la educación para ese niño o niña», explica Ferrer. La expedición regresó de Tanzania con una sensación muy reconfortante. «No ves desidia ni en las formas ni en el fondo, allí todos trabajan y colaboran», pese a la pobreza reinante.