En contestación a la concejala de Recursos Humanos, Sra. Carmen Fuster, quiero decir que a casi 30 millones de euros asciende el capítulo de personal del Ayuntamiento, una tercera parte del total del presupuesto de la ciudad para 2022. Casi nada.

Qué fácil le resulta a la izquierda pagar con dinero público, tal vez por aquello de que «el dinero público no es de nadie». Dígaselo a los empresarios, a los auténticos generadores de empleo, los que se despiertan cada mañana levantando la persiana de su negocio preocupados por cómo van a mantener sus empresas y a sus empleados y a los que se les machaca a impuestos hasta la extenuación.

Toda la vida gobernando la izquierda con un concejal del PSOE al frente del Departamento de Recursos Humanos y lo único que ha conseguido es una enorme pelota de embrollos que no son capaces de deshacer y situarnos en un callejón al que no saben dar salida. Y mientras tanto, año tras año, aumentando el capítulo de Personal y el empleo temporal, inestable y precario, los agravios comparativos y la discriminación entre trabajadores que, ocupando el mismo puesto, unos cobran cientos de euros más que el compañero de la mesa contigua.

Ello no es más que fiel reflejo de cómo gestionan el Ayuntamiento de Gandia. Y así nos va a la institución, al personal y a los ciudadanos de cuyos impuestos sale el pago de las nóminas.

La voluntad de transparencia y participación, de diálogo y consenso son para ustedes conceptos fatuos, eslóganes sin contenido. En caso de creérselos, lo demostrarían con hechos. Consenso, ¿qué consenso? Usted llevó la propuesta de aprobación de la plantilla de personal a una comisión en la que ni quiso, ni pudo, ni supo dar respuesta a ni una sola de las preguntas que se le formularon, ni tan siquiera lo hizo en los días posteriores, previos al Pleno, en el que había que votarla, ni en el propia sesión plenaria. Sí, por fin lo ha hecho, muchas gracias, sólo que llega 22 días tarde.

A ello debo añadir que un debate político es lo que hubiera deseado tener con usted, tanto en la Comisión como en el Pleno, pero ¿qué debate se puede mantener si trae intervención y réplica escritas de casa y ni se dignó a alzar la vista del papel, ni a contestar a absolutamente nada de lo que le preguntamos? El rigor y la seriedad pasa por saber de lo que se está hablando algo que es más que evidente, al menos en este tema, que usted no domina.

Y ahora resulta que no les gusta ni lo que dice ni cómo dice las cosas el PP. En fin, en caso de gustarles podría preocuparme pero, en realidad, lo que ocurre es que es la intolerancia no les permite aceptar las críticas. Aquí nadie es quién para tolerar o no tolerar ni para consentir o dejar de consentir. El Partido Popular y yo mismo, como Portavoz, exponemos lo que pensamos y además lo mantenemos, de principio a fin, con todo el derecho y la libertad con el que lo hacen ustedes. Ni más ni menos. Que ello les guste o deje de gustarles, es harina de otro costal.

Ya le anuncio que, de seguir en la misma línea, va a quedarse sin las ganas de aplaudir al PP muchas veces. En realidad, es tal su autocomplacencia que bastante tienen con aplaudirse diariamente a sí mismos.