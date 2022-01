No hay quien, de momento, pueda con el Club de Fútbol Gandia. El equipo líder de la liga preferente (grupo IV) suma su décimo triunfo seguido al derrotar por 2-1 al Muro CF y mantiene una ventaja de 7 puntos sobre el segundo clasificado, el Ontinyent 1931 CF, y aumenta a 10 la diferencia con el tercero, la UE Tavernes, que este fin de semana ha caído en casa frente al colista.

Los hombres de Adrián Ferrandis hicieron los deberes en la primera parte con dos grandes goles, el primero de Álvaro de potente tiro cruzado y el segundo de Salva Martí, tras una gran jugada personal. El gol visitante en la recta final del encuentro no valió para nada.

El CF Gandia está mejor que nunca en una 18ª jornada que ha sido negativa para los intereses de los otros dos clubs de la comarca en la misma categoría.

La UE Tavernes cayó inesperadamente en casa ante el colista Racing Algemesí. Pese al sorprendente revés, los «rogets» siguen terceros, a 3 puntos de la zona e promoción de ascenso.

El CE la Font salía de Ontinyent con un 7-0 en contra. Comentaba el técnico fontero, Alberto Gregori, que «en El Clariano y ante el CF Gandia son dos partidos que no son de nuestra liga. Además, teníamos muchas bajas. No es excusa porque es un ridículo, pero es lo que hay. Derrota muy dura que me ha quitado el sueño».

La próxima cita competitiva de los representantes saforenses en la categoría preferente solo atañe al CF Gandia y la UE Tavernes con motivo de los 1/16 de final de la «La Nostra Copa», en una eliminatoria que se disputará a partido único el domingo, 6 de febrero, a las 17 horas en el estadio de la capital de la Safor.

El CE la Font descansará porque ya está fuera de dicha competición y no hay jornada de liga.