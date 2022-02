Los coches ecológicos pagarán menos en los párkings de Gandia

El Ayuntamiento de Gandia fomentará el uso de vehículos ecológicos, de cero emisiones contaminantes o muy bajas, rebajando el precio por el uso de los dos grandes aparcamientos públicos subterráneos, ambos situados en el centro de la ciudad. Así, y aunque todavía no hay fecha, los coches y motos eléctricos o híbridos pagarán menos que los más contaminantes, lo que supone una pequeña contribución a las medidas de impulso que todas las administraciones están dando para conseguir una movilidad sostenible y «verde».

Lo anunciaron Salvador Gregori y Vicenta Ferrer, respectivamente concejales de Economía y Comercio, en el momento de anunciar medidas para conseguir más usuarios en los párkings públicos de la plaza del Prado y del Riu Serpis-Centre Històric.

Precisamente ayer Gregori y Ferrer anunciaron que se han activado otros cuatro puntos de recarga para vehículos eléctricos, dos de ellos en el Prado y los otros cuatro en Riu Serpis, que, además, siguen siendo gratuitos para los usuarios, si bien también señalaron que en un futuro próximo habrá que pensar en que cada conductor pague la electricidad que consuma en cada carga.

Estas medidas forman parte de un paquete de actuaciones que el ayuntamiento sigue llevando a cabo para situar los dos párkings públicos subterráneos como referentes de gestión en toda España. Así lo definió el director de la empresa Siepark, Francisco Libertad, que ayer anunció otros dos pasos en el plan de modernización tecnológica de los establecimientos gandienses que ya funcionan en otras ciudades, entre ellas Madrid.

Uso del código QR

Las novedades introducidas, que ya están operativas, facilitan el uso de los párkings para personas que no son usuarios habituales de los mismos, incluidos los turistas. Así, a partir de ahora se podrá pagar de forma sencilla mediante un dispositivo de lectura de código QR. En segundo lugar, se activa una plataforma postpago, que sí requiere registro previo, dirigida a usuarios más habituales. En este caso, el conductor no tiene que recoger tíquet a la entrada, ni detenerse para pagar a la salida. Una cámara «lee» la matrícula, previamente registrada, y automáticamente le pasa la factura a la tarjeta que el usuario ha inscrito en la plataforma. En el momento en que el vehículo se acerca al carril de salida un programa identifica al usuario y, automáticamente, se levanta la barrera. «En la práctica conseguimos que el usuario no pierda tiempo con colas innecesarias y eliminamos consumo de papel», explicó Francisco Libertad.