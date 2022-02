La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Miramar ha impulsat una nova campanya per a fomentar el reciclatge de plàstic de la mà de Plàstic Preciós la Safor. Per a celebrar els 20 anys de les Jornades Mediambientals s’ha optat per fer partícips als veïns i veïnes de Miramar en la realització d’un banc amb taps reciclats assegura Oscar Orengo, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Miramar.

Així, hi ha tres caixes repartides per Miramar on es poden depositar els taps de plàstic, quan aquestes estiguen plenes es recolliran i els taps seran transformats en un banc.