La batalla electoral por Gandia ya ha empezado en las redes

Hace unos años, el periodo electoral oficioso, el momento en el que partidos y candidatos y candidatas se lanzaban ya de forma seria a preparar la campaña, solía arrancar en septiembre del año previo al de los comicios municipales, que siempre suelen ser en mayo, una vez se dejaba atrás el verano. Pero las nuevas formas de comunicarse han cambiado, y eso ha llevado a que los eslóganes y mensajes empiecen mucho antes, si es que hay algún momento de la legislatura en la que los políticos dejan de estar en campaña.

En Gandia, las tres principales figuras políticas ahora mismo están inmersas en una guerra por darse a conocer a los vecinos y las vecinas de la ciudad, un partido que se está jugando en sus perfiles públicos de Facebook, Instagram o Twitter, las herramientas sociales más conocidas. Nadie quiere quedarse sin su "like" ni su compartido. Desde que elegido alcalde de Gandia, el pasado mes de julio, José Manuel Prieto ha multiplicado sus publicaciones en las redes sociales. No hay acto de agenda que no cuente a sus seguidores y seguidoras, con foto y vídeo incluido en el que sale él. Explota su perfil milennial y su propia imagen. Lo mismo ocurre con el vicealcalde, Josep Alandete, quien no duda en colocarse él mismo delante de la cámara y explicar los proyectos que se están llevando a cabo en la ciudad, como ha ocurrido de forma periódica con el puente de la avenida de Alacant.

En las últimas semanas ha irrumpido con fuerza el líder del PP en la ciudad de Gandia, Víctor Soler. Su reciente nombramiento como presidente del Partido Popular y, por tanto, su confirmación al frente de la formación, ha hecho que aparque ese perfil público más contenido que había mostrado durante esta primera parte la legislatura para lanzarse a la guerra del mensaje, la foto, el vídeo y el relato en las redes sociales. Soler no quiere que sus rivales políticos le ganen la batalla en las redes y por ello se ha propuesto convertirse en un rival muy duro también en esas lindes.

El dirigente popular se ha rodeado de un equipo de comunicación cuya misión, a partir de ahora, es explotar su imagen y, al mismo tiempo, desgastar la gestión del ejecutivo, porque, no hay que olvidarlo, el actual portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Gandia aspira a volver a ser candidato a la alcaldía en los comicios del 2023. Soler ha pasado a publicar de forma periódica en sus perfiles a hacerlo todos los días y, además, varias veces. Aunque su función siempre ha sido la misma, fiscalizar la gestión del Gobierno local de Gandia, su forma de hacerlo ahora es, además, mucho más contundente, llena de mensajes duros contra el alcalde y los concejales. Sin duda, el congreso le ha dado alas y por ese motivo se puso a trabajar en darse a conocer desde el mismo momento en que fue nombrado.

Solo en la última semana, el portavoz del PP ha colgado en su perfil de Facebook fotos y vídeos de visitas al Grau, donde criticó el cierre del Centre Esportiu, al barrio de Corea, de visita al pregonero de las Fallas, José Vicens y también en una reunión con el nuevo comisario de la Policía Nacional. Además, ha colgado mensajes denunciando unas pintadas homófobas en una de las paredes de la "escoleta" de Corea. Una de las más llamativas, por el mensaje, ha sido la de un banco del Jardinet lleno de excrementos de pájaros, que, según ironizaba, no ha utilizado el alcalde Prieto como escenario para sus vídeos y fotos. Porque ese es el principal mantra que repite una y otra vez Soler en cada uno de sus mensajes e intervenciones: "Menos fotos, menos postureo y más soluciones, que ya es hora". Soler se ha lanzado en tromba contra el Gobierno.

Y eso, vídeos y fotos, es lo que se está haciendo ahora Soler, trasladando esa batalla electoral a las redes sociales. El presidente del PP busca, precisamente, contrarrestar las campañas de imagen pública que llevan a cabo tanto el alcalde Prieto como el vicealcalde Alandete.

Todos están pendientes de lo que hace el resto. Porque si Soler afea de forma constante al alcalde sus constantes apariciones en las redes, el propio Gobierno de Gandia también hace lo propio cuando el popular realiza alguna crítica en su perfil. Una muestra de ello es la pintada homófoba en la "escoleta" de Corea. Solo unas horas después de que Soler lo colgara en su muro, el Gobierno ya había reaccionado borrando el esprai.