Diumenge de teatre al Serrano amb «Començar»

El Teatre Serrano de Gandia acull este diumenge, 6 de febrer, a les 19 hores, la representació de l’obra «Començar», de la Companyia La Villarroel, amb David Verdaguer, una de les cares més conegudes del cinema actual, i Mar Ulldemolins. Els joves artistes catalans són protagonistes del programa d’arts escèniques que la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Gandia anuncia per al primer trimestre de l’any 2022 al gandià Teatre Serrano.

L’argument es situa en que la festa que Laura ha fet per estrenar el seu pis s’ha acabat, però queda un últim convidat, el Dani. No es coneixen. Els dos tenen prop de 40 anys. Ella, té una feina d’alta direcció que li agrada i no té família propera. Ell, té una feina d’administratiu que detesta, i està divorciat. Dues persones intel·ligents i divertides, a punt de decidir, l’una davant de l’altra. Semblen a kilòmetres lluny. Els dos estan sols. Podrien anar-se’n al llit aquesta nit i no tornar-se a veure. O ni tan sols això. O potser tot està a punt de començar.

Les entrades costen entre 8 i 12 euros.