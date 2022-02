Un estudio pone en evidencia la cultura del machismo en las calles de Oliva

Las calles de Oliva son un ejemplo de que la cultura machista en la que se encuentra la sociedad actual se sigue imponiendo. Y es que la presencia de las mujeres en los rótulos es prácticamente nula.

Ellas, entre las que figuran ejemplos de valentía y superación constante, no han podido ocupar los «honores» que se han reservado mayoritariamente para los hombres, como ocurre en tantas otras esferas de la sociedad. Eso no es nuevo, y parece que va para largo. Hace escasamente un año la ciudad de Gandia mostraba una situación similar que todavía hoy no se ha modificado. Cada vez más esta discriminación se hace evidente y revela que queda mucho trabajo por hacer.

En el estudio realizado ahora sobre el callejero de Oliva se recoge que por cada calle dedicada a una mujer hay 20 que son para hombres. Así, del total de 489 vías que integran la trama urbana olivense existen 25 con nombres de mujeres, y, además, 18 corresponden a santas o advocaciones de la Virgen María. Solo siete de ellas rinden homenaje a mujeres que han destacado en el ámbito social.

El dato acaba de ser difundido gracias a la Escola Permanent d’Adults (EPA) Serafí de Centelles de Oliva tras presentarse el proyecto «Els carrers de les dones». Los alumnos del centro analizaron los rótulos de las vías públicas de Oliva descubriendo así la falta de nombres en femenino en el ámbito profesional, artístico o político.

Los autores de este estudio han aprovechado su difusión para proponer al ayuntamiento que cambie esta situación y rotule calles y plazas con nombres de mujeres, preferentemente de Oliva.

En la presentación del estudio se añade información detallada sobre los méritos profesionales, deportivos y académicos de cada una de las mujeres propuestas. Además, la EPA ha remitido una carta que presentará al ayuntamiento con la intención de que se lleven a cabo las modificaciones pertinentes.

La primera en reaccionar a esta cuestión ha sido la vicealcaldesa y concejala de Educación, Ana Morell, quien precisamente ha resaltado la importancia de la educación «porque permite progresar a una sociedad», y añadió que «con las conclusiones demoledoras de este trabajo, hemos de ser conscientes de que la sociedad ha cambiado y las mujeres deben tener el reconocimiento que merecen».

«Un punto de inflexión»

La concejala de Igualdad, Anna Mena también se ha pronunciado sobre el asunto y ha dicho que, con este estudio, Oliva «ha dado un paso para conseguir ser más igualitaria y, con propuestas como estas, se reconoce a las mujeres por sus méritos en sus diferentes ámbitos».

El responsable municipal de Cultura, Julio Llorca, valoró positivamente esta actuación y señala que «con iniciativas como las reflejadas por los estudiantes en este trabajo se pone de manifiesto la gran tarea pendiente que aún queda para conseguir la verdadera igualdad». Llorca ha querido destacar que es una propuesta «muy acertada y que la tendrán en cuenta en la comisión sociocultural del Ayuntamiento de Oliva».

Tras la buena acogida que ha tenido esta presentación, el director del EPA Serafí de Centelles, Josep Berbegall, ha querido remarcar la importancia que ha tenido la colaboración con la concejalía de Igualdad para conseguir la paridad en los nombres de la calles de la ciudad, y también ha felicitado a los alumnos y alumnas por su gran trabajo. «Se ha marcado un punto de inflexión en la agenda feminista de Oliva», concluyó Berbegall.