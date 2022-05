Gandia El relato y las imágenes del conflicto árabe-israelí, en la calle Tossal

Entender el conflicto árabe-israelí no es nada sencillo, pero en cambio no resulta difícil ponerse en la piel de los que lo sufren, en primer lugar de los refugiados palestinos que viven hacinados, en lamentables condiciones, en los campos de Líbano. De eso va la exposición «Temps suspés. Els camps per a persones refugiades palestines al Líban», que ha montado el Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València y el departamento de Cultura del ayuntamiento en la calle Tossal. Las imágenes son de Germán Caballero, fotoperiodista de Levante-EMV, que ha estado varias veces en ese lugar siempre caliente del planeta. Además, la noche del martes el profesor de Historia Jorge Ramos y la refugiada Rawaa Abu Abdou, relataron la situación que allí se vive, las causas y el enrevesado contexto internacional que no contribuye a poner fin a un conflicto que parece eterno. La charla, presentada por Carme Melo, llenó la sala de la calle Tossal, donde la interesante exposición fotográfica podrá visitarse hasta el 13 de febrero en horario de 9 a 20 horas. En la imagen de la izquierda, los tres ponentes de la charla. A la derecha, el fotoperiodista Caballero explica detalles de algunas de las imágenes que captó.